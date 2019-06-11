擒賊先擒王，臭名昭著的漢奸黎就是反中亂港集團的「賊王」。四年前「佔領」之亂清場時，他被一群反對派「賊眾」護衞於中心位置，他在「佔領」時日日坐在「佔領之地」的「太師椅」指手畫腳，已作實了他的「賊王」地位。



今次反修訂《逃犯條例》大遊行，漢奸黎又出現於隊伍「龍頭」，狂呼亂叫、張牙舞爪，「賊王」之狀更加囂張跋扈。二十餘年來，朝廷對反中亂港集團的綏靖包容，餘孽洋奴對漢奸黎的保護有加，反華反共外部勢力的輸血打氣，在無數次反中亂港的「實戰」中打造出了這樣的「賊王」。有「賊王」在，反中亂港集團之「賊眾」就天不怕、地不怕，香港即無寧日，災禍無窮。



今次修訂《逃犯條例》引致反中亂港集團瘋狂反撲有五大原因：一是朝廷過去一年對香港形勢之判斷盲目樂觀，誤差不小，以為DQ了幾個反對派和港獨派議員，立法會補選成功，香港局勢就一直「穩中向好」，反對派就已掀不起甚麼大浪。二是林鄭月娥的「大和解」大計得到朝廷暗許認可，再當東郭先生，表現出要盡可能「團結他們」的姿態，反對派則因此看出了朝廷和香江府衙的「怯意」，有漏洞可鑽，討價還價，有空間可得寸進尺。三是朝廷錯判形勢，態度曖昧，香江府衙中的港英餘孽、特別是掌握司法大權的鄭若驊之流，就敢於明目張膽的庇護黎智英等在「佔中」、「黑金政治」中觸犯刑律的反對派一眾「壞頭頭」，就可以對黎智英刑恐東方報業記者這樣有圖有片、證據確鑿的案子拖住兩年不辦，為黎智英今次反修例繼續發揮「賊王」之作用提供了「時間保證」。



四是在如此氛圍和「思想指導」下，香江府衙、林鄭特首對修訂《逃犯條例》掉以輕心、準備不足，遇到反對派的搗亂破壞、無理取鬧便立刻縮沙，軟弱無能，說甚麼自己沒有政治能量解決問題，此明確向反對派「交底」：你們盡情盡力的鬧吧，我這裏是高掛免戰牌的。五是港英餘孽畏洋如虎之心態大發作，對反對派勾連美英等外部勢力瘋狂反修例、干預中港事務，總是一副可憐兮兮的樣子，從不作嚴正反擊也。