時危人事急，風逆羽毛傷。修訂《逃犯條例》引發的政治角力愈演愈烈，反對派聲稱逾百萬人參加反修例遊行，與警方公布的數字二十四萬相差達四倍，攙水的痕迹顯而易見。另一邊廂，建制陣營也表示有八十多萬市民參與網上聯署支持修例，雙方壁壘分明，令本已嚴重撕裂的香港社會更加分化，更加混亂。



今次反對派拚了老底，「搞事四人幫」齊齊出動，漢奸黎再次赤膊上陣扮指揮，沿途指指點點，企圖重溫當年阻止二十三條立法的美夢。然而今時不同往日，港府並沒有退卻的意思，堅持如期於周三在立法會恢復二讀，意味着這場角力仍未結束。反對派自恃有外部勢力撐腰，有示威遊行作為籌碼，必然會變本加厲，不擇手段，包括圍堵立法會等，關鍵在於港府能否擇善固執，中央能否堅守原則。



修訂《逃犯條例》是為了堵塞法律漏洞，洗脫「罪犯天堂」惡名，本來黑白分明，天經地義，但在反對派極力抹黑之下，正常修例也被說成洪水猛獸。李漢奸更是妖言惑眾，聲稱任何人包括外籍人士只要踏足香港，隨時都有可能被港府拘捕，並被引渡到內地。這種近乎白癡的言論竟然蒙騙了不少人，可見香港社會已反智到何等地步。就是這個李漢奸，回歸前曾聲稱自己將會坐監，如今回歸將近二十二年了，他不但沒有坐過一日監，甚至沒有被檢控過，反而經常到海外唱衰香港，以「日日做漢奸」為榮。有些香港人被這班洋奴漢奸欺騙了二十多年，至今依然執迷不悟，既可憐又可悲。



事實上，如果不是港府包庇縱容，反對派不會如此猖獗，香港也不會鬧到如此地步。他們為了配合美國遏華戰略，尤其是配合特朗普發動對華貿易戰，刻意挑起這場政治風波，表面上針對修訂《逃犯條例》，實際上將矛頭對準中央。面對大是大非的原則問題，港府固然不能退讓，中央更加不能妥協。