蜀道之難，難於上青天。今時今日，香港則是上樓難過登天。樓價動輒過萬元一呎，中產被迫買所謂「納米樓」，即是睡房放不了床、廁所轉不了身的奇「則」。退而求其次想租樓，但香港沒有租金管制，與樓價一樣水漲船高，住一、兩年又要加租，很多基層家庭根本無力負擔，一家幾口迫於無奈蝸居百呎劏房，希望等到公屋可以安居。然而僧多粥少，加上前特首曾蔭權爵士停建居屋及減慢增建公屋，大大減少房屋供應，公屋所謂三年輪候期早已失守，等五年都未必可以上樓。置業安居對於大部分香港人來說，是個遙不可及的夢。



居屋提供比較低的門檻給中下階層買樓，但數目有限，每次推出必然超額認購數十倍，根本和抽獎分別不大。其中白表人士，即是住在非公營或資助房屋，以及單身人士，因為配額所限，能夠抽中的機會更加渺茫。而這些人士付出的居住支出遠超公屋住戶，正正是高樓價下最大受害者，故此怨氣亦特別大。關注團體為他們發聲，希望居屋調高白表比例，以及設立輪候冊。面對社會要求改革居屋制度的呼聲，房委會資助房屋小組斷然拒絕，主席黃遠輝指現時綠白表比例恰當，設立輪候冊則太過複雜難於處理，不作考慮。



黃遠輝這番話顯示房委會思維老化、政策僵化。以前綠表優先購居屋的理念是希望誘使公屋戶交出單位，可供輪候冊上的家庭入住。可是時移世易，樓價幾何級數飛升，往日能夠買私樓的家庭，現在已無力負擔，醫生律師也嘆買不起樓。社會上無力購私樓卻又不合公屋資格漸漸成大多數，居屋是現有唯一能幫助他們置業的渠道，故此需求遠遠超過以往估計。而現代人結婚率大降，單身人士住屋需要亦被漠視。



居屋已經成為大眾「上車」的救生圈，改革刻不容緩，房委會亦應與時並進，摒棄過時的思維。