反對派又搞遊行了，次次都說成是最後一次，次次都吹到不出來以後就沒有機會出來，結果遊行還是沒完沒了地搞下去。今次所謂的「反送中」遊行也是一樣，反對派和爛果報不斷危言聳聽煽動抹黑，漢奸黎揚言市民不出來以後就沒法出來，不旋踵即自打嘴巴，繼續鼓吹市民七一上街，說好的沒有下一次呢？



為了阻止修訂《逃犯條例》，反對派出盡吃奶之力，一言一行都極盡聳人聽聞之能事，一時說居港外國人也會被引渡，一時又說移民海外的港人也會被送審，簡直當全港市民都是白癡。其實，奉公守法的市民何來被引渡？何來被送審？反對派心中有鬼，自然鬼影幢幢，當所有人都跟他們一樣身有屎，不止荒謬，更是可笑。



一如以往，民陣又將遊行人數發大好幾倍，警方公布的數字是二十四萬人，民陣則說成有過百萬人，正如一張經典網上圖片「繼續吹啦」那樣，下次可能吹成七百萬人了，證明數字多寡根本沒有意義。反正社會嚴重撕裂，黃絲有黃絲自我感覺良好，藍絲有藍絲繼續不相信，沒有可能達成共識。更何況，香港人遊行當食生菜，上個街表個態，僅此而已，然後第二天如常上班，如常搵食，你有你的生活，我有我的忙碌，水過鴨背了無痕，太陽照常升起。



任何抗爭都需要付出代價，然而反對派的抗爭一味靠吹，港人願意付出的代價就是趁公眾假期花幾小時行行街罷了，幾乎沒有成本。遠的不說，看一看台灣和南韓吧，當年民進黨是靠甚麼打進建制的？付出甚麼代價才迫使國民黨開放政權的？絕食自焚坐牢乜都齊。又如南韓，人民對抗軍政府之慘烈，早被拍成電影電視劇。反觀港式抗爭，全世界看見都只會發笑。



說到底，《逃犯條例》修訂對市民大眾根本沒有影響，有影響的只是賣港求榮、分裂國家的洋奴漢奸，港人又何必被他們綁上戰車？