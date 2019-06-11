剛過去的周日遊行，警方單計最高峰期，算出有二十四萬人參與，主辦者民陣則說全程有一百零三萬人。若真如民陣所言，香港七百萬人口，撇除年長或太年幼走不動的，大抵要每五個人之中就有一個去了遊行，這個數字你相信嗎？



真有一百萬人上街示威，社會氣氛不是這樣的。一九八九年北京學運期間，香港便試過有百萬人大遊行的場面，當日可是全城沸騰，你走在街上，就算不是在遊行區域，人們都在熱烈談論學運，似乎其他話題都引不起興趣。周日我沒有去遊行，大概有半天時間走在街上，也到過不同的餐廳用膳，整個過程卻沒有聽到有人提及遊行之事，可見社會氣氛並未熾烈，見微知著，所以我對主辦者宣稱的百萬之數，只是一笑置之。



二○○三年反《基本法》第二十三條立法的遊行，事前建制派及政府內部估計，參與人數約五萬人，結果大大出乎意料，主辦者說有五十萬人，警方公布的數字也大抵相近。事後傳聞時任總理召見建制中人，質問為何對遊行人數的估計會出現嚴重偏差。



由此可見，沒證據顯示警方有少報遊行人數的習慣，反倒是泛民主派，自從二○○三年後便不斷誇大數字。昔日，尚有香港大學民意研究計劃及理工大學學者參與調查，遊行主辦方公布人數也是遠超於港大、理大的統計，有時更超出以倍數計，民陣的數字從來就不可信，你若當真，就輸了。



日前反對派突然大舉質疑警方對「六四燭光晚會」的人數統計，這手法大抵就是先抹黑對方，然後方便在周日的遊行人數上肆意「作大」吧。



其實，反對派要是光明正大將統計人員的數據全面公開，讓傳媒監察，不就可以了嗎？又要攻擊他人，自己卻不敢坦然面對傳媒，試問這樣又如何能取信於人？