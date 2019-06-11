香港回歸後，司法不公，法治淪亡，作為律政司司長的鄭若驊難辭其咎。法貴必行，律政司遲遲不檢控漢奸黎等其餘佔中搞手，漢奸黎刑恐東方報業記者案亦如石沉大海又無交代，徇私枉法，姑息養奸，任惡行蔓延，司法不義加深，香港搞到今日之「人妖顛倒是非淆」，鄭若驊豈能白眼一翻說自己沒有責任？



鄭若驊己身不正，醜聞愈爆愈多，誠信破產，已成為政府的負資產。本報民調結果顯示，大部分受訪者炮轟鄭若驊不務正業，敗壞法治，拖累政府施政，應該辭職下台。而「佔中八子」判刑後，已經傳出佔中案檢控會告一段落！阿哥，咁即係話違法佔中「幕後黑手」和「金主」漢奸黎等三十九名佔中搞手，日光日白下或會被「放生」，香港這個所謂「法治之區」，豈非徒具虛名？



月黑殺人夜，風高放火天！啲惡人做衰嘢都要睇環境，而鄭若驊係守護香港法治的掌舵人，竟在眾目睽睽之下大玩「為放生而放生」，試問成何體統？又該當何罪？政府不但除惡未能務盡，更向洋奴漢奸低頭，甚且充當其保護傘，咁搞法，香港有乜可能唔亂上加亂！



為了反對修訂《逃犯條例》，反對派無所不用其極，日前「盡地一煲」大遊行，全面反撲，而反中亂港永遠站在第一線的漢奸黎，又點會執輸吖？你睇佢搵埋「搞事四人幫」成員助陣，又急不及待搶佔遊行隊伍龍頭，成個「總指揮」咁款，好似食咗過期春藥咁，興奮到語無倫次，一時揚言繼續上街，一時話要逼到政府跪低為止；民陣甚至表明「預演包圍立法會」，煽動群眾以身試法，企圖再複製歷史。



本報「正論」明確指出，修訂《逃犯條例》之爭，是正義與邪惡之爭，這個關乎整個管治乃至一國兩制的重大原則問題，猶豫不得，退讓不得，「堅持到底，勝利必會站在我們這一邊」。旨哉斯言！政府不企硬就乜都輸晒！