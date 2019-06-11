民陣發起反修訂《逃犯條例》遊行，宣稱遊行人數為一百零三萬，警方則指高峰時有二十四萬。另一方面，來自香港不同界別人士成立的「保公義撐修例大聯盟」，已獲得逾八十四萬名市民聯署支持修例，可見社會也有不同民意。



有報道指，民陣所宣稱的「百萬遊行」嚴重「發水」，以重複計算的方式，一遍又一遍地誇大參與人數。事實上，民陣公布的遊行人數是警方的四、五倍，反對派「報大數」年年均有發生，相信市民已屢見不鮮。與反對派百萬「報大數」相比，八十多萬名市民的聯署撐修例，每個人以身份證頭幾個號碼登記，只可以簽署一次，清晰反映出民意。



一邊是多數人理性的民意表達，另一邊是部分人激進的不理性行為。反修例遊行中，部分人突破警方封鎖線，導致交通癱瘓，其後又有人發動阻截立法會行動及縱火，到深夜更有大規模暴力衝擊立法會行動。嚴重混亂的場面及血流滿面的警員，彷彿讓市民回到非法佔中和旺角暴亂的恐懼之中。



反對派激烈反修例是國際及本港兩大環境下的產物。在國際上，中美貿易戰升溫，外國反華勢力與香港反對派裏應外合阻遏修例，因為香港修例的爭端愈激烈，美國大打「香港牌」愈能得益。在香港，過去兩年反對派頹勢畢現，他們企圖扭轉敗局，配合外部勢力圍堵中國，將修例爭議激化為衝擊「一國兩制」的政治事件，企圖為今明兩個選舉年賺取議席。



修訂《逃犯條例》引來市民不同的疑慮，也因為對條例的誤解而引起恐懼感。雖然政府因應這些擔憂，已對草案作出了修改，但政府應繼續虛心聆聽市民和各界的意見，進一步優化草案條文，以釋除公眾的疑慮。相信更多市民經過冷靜分析明白真相，認清反對派反修例的真正目的和拉倒修例的嚴重後果，會理性看待和支持修例。