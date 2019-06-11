美國總統特朗普上場後，不斷宣揚「另類事實」。所謂「另類事實」，據說本來是專指法庭辯論雙方處理「事實不一致」時的做法，其後由美國總統顧問康韋「發揚光大」。時維二○一七年初，特朗普剛舉行完總統就職典禮，前白宮新聞秘書斯派塞聲稱出席人數「史上最多」，但被傳媒踢爆撒謊，其後康韋被問到此事時，以「媒體不斷針對，他們（白宮）才必須提供另類事實以淨化整個新聞界的氛圍」回應。



因此，用樸實的話來形容，「另類事實」其實是「睜眼說瞎話」的代名詞，特朗普對待全球氣候暖化的態度，也可作如是觀。有媒體取得一份由國務院情報及研究局準備的證詞，內容詳細描述溫室氣體增加如何令全球氣溫上升及海洋酸化，警告有關改變導致頻繁出現惡劣天氣；另一方面，國務院亦引用科學數據，指過去二十年中，有十八年都曾打破最炎熱天氣紀錄。



令人意外的是，對於這份即將於眾議院聽證會發表的文件，白宮立法事務辦公室、白宮行政管理和預算局等部門的官員都表示反對部分證詞內容，其中國家安全委員會一名官員曾批改文件，指出當中有多處「不科學」的「宣傳語句」，更反對使用「臨界點」一詞。至於原擬在聽證會上作供的學者，據悉可按原先安排繼續出席，但不能提交書面證詞作紀錄。



華府方面以「內部政策檢視」為由，拒絕評論事件，令人難以接受。科學研究及論證應該是總統制訂政策的依據，如今白宮要求國務院更改字眼，可見在特朗普心目中，整個邏輯似乎剛好倒轉：先有政策取向，再由科學家尋找「證據」背書，支持總統的決策。即使退一萬步，以康韋對待「另類事實」的低標準處理，也應該羅列支持全球暖化的「另類證據」以作平衡，再讓國會據此討論。



眾所周知，特朗普對全球暖化持懷疑甚至否定態度。今年初美國部分地區遭受數十年來最嚴寒天氣，有的地方氣溫降至攝氏零下六十度，成為有紀錄以來最低氣溫。特朗普應對災害之餘更不失時機地大肆「抽水」，在Twitter中說：「人們在室外連數分鐘都待不下去，即使全球暖化又怎麼了？」將局部地區「天氣」跟全球長時間的「氣候」趨勢混為一談，貽笑大方。



最能代表特朗普對待全球暖化態度的，莫過於其委任佩里為能源部長。能源部主要職責為資助清潔和化石能源技術，以及進行電動汽車和基礎能源的研發。諷刺的是，佩里曾參加共和黨一六年總統初選，其主要政綱之一，正是裁撤教育部、商務部以及能源部。



事實上，對特朗普來說，「全球暖化」不光是科學問題，更是關乎「美國優先」的政治問題。他曾揚言，美國應利用全球暖化的「好處」，那就是美國毋須再支付數以萬億計美元的資金，推行防範措施；特氏亦曾多次聲稱，全球暖化是中國政府製造出來的「騙局」，目的是讓美國企業因為顧忌碳排放而失去競爭力。特朗普藉否定全球暖化遂行「美國優先」策略，跟其隨意以關稅壓迫其他國家一樣，將美國的霸權本質表露無遺。