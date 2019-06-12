世界視線：波蘭美國合作　抗拒德俄通氣

波蘭加入北約二十周年之際，總統杜達訪問華盛頓，特朗普贈送多份大禮，包括將波蘭納入美國免簽證及落實美軍長駐計劃，以回敬華沙上月洽購三十二架F35A戰機。



波蘭是少數踐諾每年向北約交足百分之二GDP軍費的國家，杜達更預告將比率調高至百分之二點五，跟逼迫歐洲交更多保護費的特朗普可謂一拍即合。他曾經打趣說，要將新設的美軍基地命名為「特朗普堡」。杜達今次訪美，除了尋求與美國建立更緊密的經濟和軍事合作，還希望將波蘭變成東歐的天然氣中心。



俄羅斯主宰着歐洲的能源供應，與最大買家德國合建的北溪二號輸氣管最快於年底竣工。德國總理默克爾渴望輸氣量翻倍，以解決國內的能源短缺，縱使已經獲得歐盟大開綠燈，美方卻百般阻撓，警告歐盟依賴俄國將要承擔後果，例如排斥烏克蘭天然氣會導致其戰略地位下降，令烏國政局被俄方介入的風險大增。特朗普甚至直指德國是俄羅斯俘虜，更威脅制裁建設北溪二號的相關企業。



在此情況下，波蘭可謂佔盡天時地利人和。杜達積極擺脫對俄國能源的依賴，幾年間落成了液化天然氣終端，擴大挪威的天然氣投資，投標烏克蘭的油氣開發，又推動新管道計劃，接駁丹麥、捷克、斯洛伐克和波羅的海。讓波蘭再次壯大，成為東歐的輸氣中樞，杜達的這個宏大政治藍圖相信得到美方授意。杜氏華盛頓之行，估計會洽談供應天然氣和技術之事宜，為歐洲提供另一個選擇，讓北溪二號變得可有可無。



面對波蘭在軍事和能源出口問題從中作梗，普京可怎樣應對？不幸地，俄方暫時沒有資格向歐洲討價還價。俄企上月錯誤將受污染原油輸往波蘭管道，被迫停轉清理，觸發小型的石油危機，近日才逐漸恢復供應。波蘭誓要追討損失，亦可藉機大條道理批評俄國石油不靠譜，推進其引入美國天然氣的議程。俄國暫時只能堅持將北溪二號興建到底，而現時最難過的一關，是只剩丹麥未批出許可證，碰巧當地換屆，總理下台，左翼上場，德俄的通氣計劃看來還要再折騰一番。