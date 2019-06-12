功夫茶：將軍澳再現黃海　環保署懶政如故

風水佬就話呃你十年八年，港產官僚高薪低能，想話冇料扮四條都唔得，短短一個星期，二仔底即刻暴露無遺，打針都冇咁快，真係唔到你唔服！



話說尋日清晨一場黃雨過後，將軍澳日出康城附近海面再次浮現大量沙泥，一片「黃海」擴散到對岸鰂魚涌，懷疑污水來自將軍澳工地或堆填區。查實上述「奇景」一個星期前已經出現過，地區人士第一時間去信要求環保署交代，對方話會派員到可能排放污水嘅地點調查，又話會採集水樣本化驗並作進一步搜證；海事處及渠務署等衙門更加實牙實齒話會跟進，依家事實勝雄辯，官老爺有冇做嘢，仲使多講！



話時話，暴雨後黃泥洶湧嘅問題，已經困擾地區五、六年有多，次次有泥沙湧出海面，唔係呈泥黃色就係呈奶白色，惡心難聞事小，最大鑊係附近水域正正係三年後落成嘅海水化淡廠取水地點，萬一泥水夾雜嚟自堆填區嘅油污又或者重金屬物質，飲壞人都似。



可惜吖，街坊有街坊嘈到拆天，官府有官府闊佬懶理，問題周而復始，沒完沒了，每逢打風落雨，居民打開窗望見「山河變色」，頓生古人「萬方多難此登臨」之慨。有地區人士就講得啱嘞，既然污水源頭涉及建築地盤，環保署好應該順藤摸瓜，有必要時向相關承辦商提出檢控，甚至列入黑名單。



不過嘥氣喇！早排稔灣堆填區污水滲漏，導致下白泥魚塘大量魚蝦死亡，環保署亦係罰款了事。而最離譜嘅係，有議員踢爆，相關承辦商舊年曾因違反《水污染管制條例》及合約條款，被罰八百萬港元；該公司管理嘅另一個堆填區修復工程項目，亦曾試過幾個月無法處理污水，搞到要直接送去政府設施代勞。不可不知，堆填區合約郁吓講緊幾十億元，區區幾百萬罰款，𢱑痕都嫌冇力，與其話係阻嚇，不如話係鼓勵好過。謂予不信，睇吓漢奸黎旗下壹淫媒，觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》，案例多不勝數，幾乎次次罰款一萬幾千了事，漢奸黎仲唔攞正牌宣淫販賤咩。



一粒細沙睇透世界浩瀚，一片黃海睇透官僚顢頇。環保署官僚口號多多，講多過做，「四電一腦」搞到一鑊泡，膠袋徵費未蒙減廢之利，反而益咗班商家嘅荷包；嚟緊實施固體廢物徵費，睇怕又係打劫市民進貢庫房居多。至於香港空氣質素，更加係黃腫腳──不消提，臭氧濃度、微細懸浮粒子超標次數屢創新高，藍天白雲愈叫愈走，唔怪得有人話環保署應該改名「環污署」。



講多無謂，環保署懶政作風一日唔改，隨着雨季來臨，更恐怖嘅「黃禍」肯定陸續有來！