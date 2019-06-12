神州觀察：古墓賊影現官差　勾結政要銷珍寶

內地政協委員、人大代表看似很風光，原來除了權貴，也有不少雞鳴狗盜之輩。甘肅省原政協委員、天水成紀博物館館長張有平因與盜墓頭子交易，非法購買被盜文物，近日出庭受審。



事緣陝西咸陽市淳化縣國家級文物保護單位、漢昭帝劉弗陵之母「鈎弋夫人」墓地漢雲陵，二○一六年遭盜掘後，警方摧毀多個盜墓犯罪集團並循線追蹤，發現向「西北盜墓第一人」、黑幫孟老大購買文物的人是張有平，他曾是甘肅省兩屆政協委員，明知孟為涉黑盜墓賊，卻數度從他手中購得編鐘、陶俑等文物，為孟銷贓。



中國歷史悠久，地下文物豐富，從商代至清代遺留下為數龐大的帝王墓葬群，若加上陪葬者，堪稱成千上萬，這些古代陵墓珍奇異寶琳琅滿目，座座猶如「地下博物館」，歷朝歷代上至帝王將相，下至販夫走卒，都極希望得到地下藏品。



上世紀八十年代以來，內地古董市場興起，不少人鋌而走險，導致盜掘古墓愈來愈猖獗。有人估計，目前內地盜墓者至少有十萬之眾，全國被盜古墓多達二十萬座，平均每天就有千件地下文物出土，其中，王侯級墓地的被盜率更達九成，如北京房山琉璃河的燕國墓地、河南三門峽的虢國墓地、山西侯馬的晉侯墓地、陝西韓城的芮國墓地和周公墓地、山東的齊國國君墓地等。



中國歷史上最大的盜墓賊，莫過於上世紀二十年代，土匪出身的軍閥孫殿英率部炸毀清東陵慈禧太后陵墓，掠奪大批文物，事件震驚全國。而如今雖然沒有軍閥，卻有警察盜墓，例如山西省運城市聞喜縣去年破獲特大盜墓犯罪集團，其中包括該縣公安局原副局長景益民在內的十多名公安人員，長年為盜墓黑幫充當「保護傘」，參與盜掘古墓案件三十九起。



事實上，作為政協委員的張有平與古墓大盜相識也是通過一名公安介紹，可見盜掘漢雲陵不排除亦有公安參與。外界一般認為，政協應是社會名流、時代精英、各界賢達議政論政的莊嚴場所；如果換一種思維，一些地方政協早已蛻變成權貴貪官、偽君子真小人的社交場所，或許就會對政協委員淪為盜墓賊幫抱有平常心了。



當今內地社會，有錢能使鬼推磨，有權能使磨推鬼，有色能讓官瘋狂，沒有辦不到，只有想不到，各種離奇古怪的事層出不窮，從銷贓到參政議政又算得了甚麼？中國雖然是「文物大國」，卻面臨嚴峻的文物危機，大量古墓、古遺址位於荒郊野外，並因管理不足而出現「真空」。相反，盜墓團夥卻日漸集團化、專業化、隱蔽化，形成完整的文物盜、販黑色產業鏈。但目前看來，官盜勾結才是文物保護的最大隱患。