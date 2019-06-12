正論：修訂逃犯例決戰　反對派圖窮匕現

號角吹起，立法會將上演一場沒有硝煙的戰爭。全城關注的逃犯條例修訂恢復二讀辯論，反對派發起包圍立會。有鑑於周一凌晨暴力衝擊事件，示威區內很多鐵馬和人造植物屏障及廣場閘欄均受到破壞，恍如打了一場仗，秘書處決定暫時封閉示威區，警方加強保安。



立會布陣嚴防，對於反對派行動沒有太大影響，他們早已將戰場從立法會伸展到全港，號召罷市、罷工及罷課，網上流傳計劃在鬧市堵塞主要幹道，把所有市民都捲進他們的抗爭行動內，和綁架人質上轎無異。「罷工罷市罷課」，反對派搞出「三罷」，可算是出動平日罕見的撒手鐧，同時亦暴露了他們猙獰的面目。牛鬼蛇神想出的都是損市民利己的行動，罷工罷市堵車堵路都會嚴重影響民生。愛護香港先要癱瘓香港，這會是哪門子道理？幸好香港大部分僱主及打工仔都深明事理，不輕易被煽動，故此響應罷工罷市者寥寥可數。



反對派最大武器就是學生，他們都是熱血關心社會，但入世未深最易被「洗腦」。年輕代表衝動，衝動容易被利用。七間大專院校學生會聯合開記招呼籲六‧十二「三罷」，透露有七名大專生在周一凌晨暴力衝擊立會後被捕，數十名學生被警方登記身份證。社會愛惜幼苗，總是多加容忍，古今中外很多流血政變黑手都找學生做犧牲者，佔中三子開了頭就縮首，促使學生搞出震驚中外的佔領運動。政府回應「三罷」，亦指出對年輕人特別關愛，不願見到年輕人因為被政治化的事件而影響前途。



虎毒不吃兒，反對派卻毒如豺狼，蠶食青少心智利用完後再推他們去死，所謂百萬人和平大遊行之後，連續發動暴力衝擊，政府依然不為所動，狗急跳牆，圖窮匕現，昨天特首辦及律政司分別接獲恐嚇電話，威脅廿四小時內撤回修例，更要求林鄭月娥及鄭若驊辭職，否則將擲汽油彈及燒死二人全家。由於事件涉及刑事恐嚇，不能視為惡作劇，有關方面已經報警處理。議員譴責刑恐者企圖以暴力達成政治目的，更指出衝擊立法會事後檢獲大量武器，顯示暴力正逐漸升級，不法之徒試圖製造混亂，破壞治安，憂慮安全問題。鄭若驊表面是受害者，但她應撫心自問，處理黎智英刑恐記者案時為何拖拉兩年不檢控，縱容一個，就會有無數後來者倣效，心存僥倖。法治根基動搖，妖魔鬼怪自然乘虛而入。



面對反中亂港勢力使出撒手鐧，建制派不敢怠慢，決定「速戰速決」，加開下星期一及星期二會議，務求下周四之前表決，以免夜長夢多。修訂逃犯例惹起的爭議，已經動搖企業對香港的信心，昨日傳出一間上市公司的董事會叫停啟德一幅百億元商業地王的交易，有董事指出「近期發生的社會矛盾對市場產生負面影響」。市場反應正中反對派下懷，香港愈墮落他們愈快樂。建制派惟有快刀斬亂麻，待修例塵埃落定，香港才能逃出這個爭拗的無底洞，否則將會被牛鬼蛇神拉扯後腿，墮入萬劫不復的深淵。