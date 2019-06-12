產評：全球經濟隱患深　勿被反彈市迷惑

美國總統特朗普暫不對墨西哥徵收關稅，同時預計將與中國達成貿易協議，加上市場憧憬聯儲局減息，令環球股市近日顯著上揚。不過，投資者似乎將目光過度投放在貿易戰，忽略了今次經濟擴張期已長達十年，盛衰循環本是平常，更何況不少數據早就響起警號，金融市場恐屆強弩之末，切勿輕易被反彈市迷惑。



若要揣摩全球次季經濟大勢，可觀察英國，因它是極少數每月披露增長狀況的經濟體。該國周一公布，四月經濟增長按月收縮0.4%，遠差過市場預期，幅度更為一六年三月以來最大，原因是脫歐前景不明朗，導致汽車工廠關閉。該月汽車產量按月驟減24%，為一九九五年一月有數據紀錄以來最大跌幅，同時拖累工業產出、製造業，以及服務業全線創下多年最弱。



數據在在反映汽車始終是各國經濟的命脈，因它是消費「龍頭」，不論是中、美、歐、日這些最大型經濟體，只要汽車滯銷，往往就是不祥預兆。事實上，有內地汽車巨企近日披露，五月本土賣車勁挫三成，致使今年首五個月整體銷量僅達全年目標37%，即低於整年拉勻計的41%左右，與全球車市低迷現象脗合，同時反映社會較上層人士未有大解慳囊，在一環扣一環的連繫下，基層受益將更小，實體經濟實難看俏。



再者，英國數據充分反映了只要任何不確定因素持續，都會影響經濟表現，絕非誇誇其談。自特朗普五月初將中美貿易戰升級後，全球至今更不明朗，若四月經濟表現已乏善足陳的話，五月會否極泰來嗎？目前環球企業更要按兵不動，直至六月底二十國集團領導人峰會後。換言之，有理由相信次季經濟只會更差，當數據在七月打後公布時，市場情緒有可能由憧憬減息轉移質問減息有否效用，甚至懷疑央行「彈藥庫」空虛。



誠然，特朗普升級貿易戰至今，不少民眾已自行「緊縮」，減少消費。舉例來說，日本政府近日公布了五月最新街頭景氣指數，結果瀉至近三年最低，原因正正是民眾擔憂中美貿易戰會拖垮本已積弱的經濟。該指標包括周末夜蒲活躍度、餐廳及機場人數，甚或公路車流等與民眾生活息息相關，而又可減省的開支。相信不只是日本，中港不少人也是如此。



近日股市顯著反彈，回看歷次熊市也比比皆是，絕不稀奇。最值得擔心的，反而是市場以為只要中美「握手」就雨過天青，忽略了互信破裂後的長遠可怕後果。