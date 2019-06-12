中美之爭現時止步於關稅之爭和制裁企業。前者中國已以關稅反制，並且可以限制稀土出口來加重貿易反擊；後者中國已表明可以其人之道還治其人之身。中國跟隨俄羅斯等國，準備以制裁美國企業來對應對中國企業的制裁。



這樣的爭持還有一段時間的發展，美國經濟已經開始出現弱化迹象，由加息轉而傾向減息，也已自救不暇，無力發動金融戰。至於針對華裔科學家、留學生的歧視，還只是開始，中國也反制，提出往美國訪問與留學的警示，相信中美之爭短期之內未必會惡化。中俄聯手，美國可能要認真研究對策。而伊朗的衝突仍然止步不前，僵持不下。特朗普是各個方面都有阻滯，無法放手大幹。



對中國來說，形勢清楚，再無對美國的幻想，衝突稍緩，正是加快部署，迎接下一輪大衝突的演變。



例如5G，關乎中國整個訊息科技產業和國民經濟社會訊息化的發展，不能因中興、華為受挫而遲疑。



美國的制裁只是給諾基亞和愛立信北歐公司助力與華為競爭，但華為剛與俄羅斯公司簽協議，俄羅斯與中國在5G方面便連成一塊。俄羅斯的歐亞聯盟，與中國「一帶一路」建設聯合起來，加上印度，中國華為5G便佔了全球最大的一片，尤其是中國本土市場將會佔全球市場的一半以上。因此，若美國進一步限制華為與中國企業，在全球5G市場裏中國卻可以穩住一半江山以上，而非洲、印度人口眾多，連上中國、俄羅斯，擴展的潛力巨大，遠勝美國與北歐公司力守的美加歐日的發達國家市場。



5G的作用是提升經濟社會的訊息化，轉變生態，創造新的效率、效益來。華為與中國企業以中國市場為基礎，全力推動，本身便可以帶來巨變，使華為等參與的中國企業更加深耕國家本土市場，並且以俄羅斯、非洲等作為擴展空間。若印度不變，美國怎樣制裁也應沒法改變此消彼長的趨勢。



美國制裁中興、華為等，或許可以阻延中國擴展的步伐，卻使中國更加集中、更加快地建立自身的5G體系，在短時間之內全力擴大競爭優勢。除非美國對中國全面開戰，否則的話，這個勢頭是難以阻擋的。以中國加快的建設速度，5G大變相信只是兩、三年之事。



中美之爭，中國實際上是牽着美國的鼻子，美國是被動地就中國的優勢來作反擊，卻無力在技術與經濟另起爐灶地突襲中國。只要不開戰，中國便有足夠的時間鞏固優勢，並借「一帶一路」建設拓展出廣大的外延空間，圍攻和掣肘美國。