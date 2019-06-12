香港反對派很想把今次修訂《逃犯條例》搞成當年「二十三條立法流產」的翻版，所使用的反對套路、製造的恐嚇流言，都和當年如出一轍。所不同的是，他們毫不知恥的以漢奸自居，利用山姆大叔向中國發起貿易戰的「有利時機」，向外部勢力提供賣港反中的黑材料，「引洋兵入關」，不惜破壞香港的經濟民生、社會穩定，向中央政府施壓，用漢奸黎的話說，就是「趁佢病攞佢命」。



不過，今日之中外局勢、香港局面和○三年有根本不同，朝廷和港人吃過虧後，領教過反對派的手法後，看穿了他們的本性和目的後，成功擊垮了「佔中」和旺角暴亂後，「二十三條立法流產」今次不可能重演也。儘管反對派充當了漢奸，前所未有的引來外部勢力的「最強干預」，夢想有多少萬人上街遊行「晒冷」，也不可能成功。其實，從「佔中」和旺角暴亂失敗就已清楚預示，他們的那一套已徹底玩完，只是他們昧於時變，不曉今昔，還幻想「綠蔭不減來時路，添得黃鸝四五聲」，以為仍大有文章可做，端的人蠢冇藥醫也。



香港反中亂港集團中的一些人、特別是有港英餘孽底子的人，素有當漢奸的基因，只要條件和氣候合適，必成漢奸。李漢奸、「民主阿婆」，還有今次修例往美國跑的漢奸團成員都是由此而蛻變的。這些人骨子裏早就崇洋媚外、反華反共，早就極力抗拒中國收回香港，早就甘為洋奴，早就最清楚只有反共反中、甘為洋奴才能在其「理想環境」中為自己攝取最大利益。當然，他們會把這一切用「為香港爭民主、爭自由、爭人權、捍衞法治、捍衞一國兩制」來包裝，欺世盜名，煽惑民眾當槍使、當炮灰，跟着他們跑，他們愈能煽惑，愈能掀起風潮、製造事端，外部勢力、洋大人就愈打賞他們，也拿他們當槍使、當棋子。香港漢奸就是這樣煉成的。



對此，他們當然興高采烈，無怪乎李漢奸嚷着就是要當漢奸，日日當漢奸。他們當漢奸嘗到了甜頭，獲得了利益，能不向洋主子猛表忠心乎？