皮之不存，毛將焉附。「一國兩制」的因果關係是，先有一國，才有兩制，一國在前，兩制在後，這是毋庸置疑的。但反對派就是不願面對現實，他們刻意扭曲因果關係，將兩制凌駕於一國，甚至只談兩制，不談一國。其目的顯而易見，就是企圖使香港脫離中國母體，變成獨立政治實體，變成西方政治打手，變成反中反共基地。



回歸二十二年，基本上就是一部反對派逢中必反的歷史。他們抗拒內地所有一切，抗拒兩地融合，不管是經濟和民生合作，還是政治和文化交流，統統受到無理阻撓。二十三條立法、國民教育、政制改革、一地兩檢、《國歌法》立法等等，反對派沒有一次不從中搗亂，甚至連西九設立故宮文化博物館，也被視為洪水猛獸。所以，今次他們瘋狂阻止修訂《逃犯條例》，一點也不奇怪，這是逢中必反的基因作祟，也是心中有鬼的緣故。



香港經歷英國殖民統治一百五十多年，許多港人長期接受殖民教育洗腦，難免對國家民族有種疏離感，也難免對一國兩制產生懷疑甚至抗拒，年輕一代的「家國」意識尤其淡薄。反對派正是利用香港社會這種普遍心理，不斷製造事端，激化兩地矛盾，煽動仇中仇共情緒，導致人心遲遲無法回歸，並因此滋生本土化及港獨病毒，肆意挑戰一國底線，使一國兩制走樣變形。



名正則治，名喪則亂，要將一國兩制導入正軌，關鍵在於中央的態度。過去中央畏首畏尾，對香港放任自流，對種種亂象視而不見，導致矛盾不斷累積惡化，尾大不掉。直至近年中央改變對港政策，強調全面管治權，才逐漸從消極走向積極，從被動轉為主動，但依然遠遠不夠。不管怎麼說，香港是中國不可分離一部分，兩地融合乃大勢所趨，這是任何人都無法改變的事實，反對派昧於政治現實，企圖逆潮流而動，以兩制對抗一國，無異於螳臂當車，自取滅亡。