剛過去的星期日有大批市民上街遊行反對修訂《逃犯條例》，主辦單位公布人數與警方數字大有出入，已是司空見慣，社會更加關注是遊行尾聲，部分人深夜突然發難衝擊立法會大樓，企圖闖入及佔領議事廳以阻止周三立會二讀修訂《逃犯條例》。鏡頭所見，該批人藏頭露尾，戴着口罩遮蓋容貌，行動卻非常暴力，有舉起鐵馬或以身體蓄意撞向警員，若非現場早有防備，警力足夠，這批暴徒早已得逞。



據稱是次暴力衝擊行動是由港獨組織在社交網站號召。自從旺角暴亂案判處多名暴徒入獄，有說港獨分子的行為收斂了，甚至銷聲匿迹。但「百足之蟲，死而不僵」，其實他們只是潛伏不動聲色，暗地重整旗鼓。早前爆出兩名本土派骨幹分子、棄保潛逃的黃台仰及李東昇獲德國庇護，對他們的同道中人是天大喜訊。犯法可以一走了之，勾結外國勢力搞亂香港，竟然可以居留歐洲大國。看黃、李二人近照俱刻意打扮、得意洋洋，接受訪問時意氣風發，真心愛護香港的市民看在眼裏，真的是無名火起三千丈。



港獨分子反對修逃犯例，理由顯而易見，他們懼怕一旦條例修訂獲得通過，到時就算走到天涯海角，都有機會被引渡回港接受法律制裁。俗語有云，「走得快，好世界」，甚麼本土派、港獨派、勇武派……都在暗暗羨慕黃、李二人早着先機，現在他們只能嘆道：「這些機會不是屬於我的。」



打蛇打七寸，防患於未然，要打擊港獨分子，便要堵截其逃生門。修訂《逃犯條例》在周三便要二讀，泛民主派一定會千方百計「拉布」阻撓，一邊在議會內搞事，一邊在議會外衝擊，裏應外合，事先應該有處心積慮的部署，分途出擊。建制派絕不可再像以往「甩轆」。擺在他們眼前的不僅是一個議案，而是一場戰爭，成敗關係香港繁榮安定，香港市民切勿站在罪犯的一邊。