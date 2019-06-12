政治是權力的遊戲，也是語言符號的活動，政治人物特別是擁有權力的人，如果運用政治語言能力有問題，不能贏取政治利益，也無法鞏固權力。筆者去年出版《毓民踢爆之說文解字》一書，就是因為看到立法會議事堂上政客運用語言符號之不堪，有感而發：「大家平常無聊的時候，也許會看看立法會的直播。你大概很少看到議員雄辯滔滔、條分縷析，或者義正詞嚴、令人動容的畫面，但卻頗有一些尊貴的議員，發言時語焉不詳、語無倫次、文不對題，也有一些議員喜歡濫用成語，不求甚解也就罷了，把『明目張膽』變成『明張目膽』，『子虛烏有』變成『子烏虛有』……如果他們知道這些成語的出處、用法，就不會因為信口雌黃或者順口開河而惹人訕笑，令議會蒙羞！人們不禁要問：這些連講說話都不清楚的『尊貴』議員，如何能夠做一個稱職的代議士？」



統治者常利用語言符號向人民作出保證，當前的問題已經獲得解決，即使實質上毫無成就，或者成就微不足道，但也可以蒙騙於一時。上世紀六十年代美國黑人民權運動激進派領袖Stokely Carmichael曾說：「我相信誰能發明名詞，誰能給舊名詞新定義，誰就是政治領袖。」近代中國最擅長運用政治語言符號鞏固權力者，非毛澤東莫屬。《毛語錄》和《毛選》，值得研究「政治語言」的傳播學者細讀。然而，「三面紅旗」（總路線、人民公社、大躍進），「超英趕美」不成，卻餓死幾千萬人民；毛澤東一句「我們要搞一萬年的階級鬥爭」，文革十年浩劫，中國成為人間地獄。



獨裁者玩弄政治語言符號，蠱惑人心，控制人民的思想，但在一個資訊自由流通、言論自由的社會，沒有「一句頂一萬句」，也沒有「一言而為天下法」這回事。政治語言符號的使用，是一種權力遊戲，人人有參與此一遊戲的平等權利，根據一定規則互相競爭，提升民主政治的層次，促進社會的進步，而不是遂一己權力慾望的手段。



從政治傳播學的角度而言，一部人類的歷史就是一部說服活動史。說服旨在「以語言文字改變人的態度與行為」和「引發新的意見」。政府宣導政令是政治說服，反對政府政策的也是政治說服，善於運用政治語言符號，才可以說服民眾，前者可以鞏固權力，後者得到民眾信服，自然可提高政治地位。此間政府高官語言無味，面目可憎，推銷政府政策連自己也說服不了，更遑論說服民眾。所謂言為心聲，「以民為本」是要發自內心，且身體力行，而不是經常口中唸唸有詞，口是心非，那就變成讕言，甚至是誆語，不但一事無成，更會增加民怨。