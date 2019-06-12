「群眾是盲目而無知的，他們的理解力非常薄弱，而且他們又非常健忘。」納粹德國曾有此名言。放諸反對派煽動港人反對修訂《逃犯條例》一役，不少人真的相信他們那一套，彷彿修例就是世界末日似的，不得不令人慨嘆，多少年過去，群眾盲目無知依然不變，野心家不擇手段同樣不變。



修例對市民大眾有甚麼影響呢？一般人都不過是普通打工仔而已，幹的既非反中亂港的勾當，又沒有販毒運毒潛逃海外，連每年的遊行都大致安全有序地完成，證明絕大部分港人都是奉公守法。為何完成修例後，突然間每個人都會變身罪犯，成為反對派口中人人也會被引渡到內地受審的主角？甚至連居港外國人也會被拘捕？這是甚麼混帳邏輯？反對派一派胡言依然大有市場，恰恰證明群眾無知，容易被野心家所騙。



香港自詡文明城市，回歸後卻變成歪理瘋長之地，說到底是港府施政無能。回歸以來，社會問題千頭萬緒，深層次矛盾此起彼伏，搵食難、上樓難、讀書難、醫病難，無一不是民怨之源，港府不但無法排解，甚至連派錢都派得一塌糊塗。市民滿腹怨氣，年輕人無法向上流動，怒火一點就着，人云亦云地走上街頭發洩。自佔領之亂後，每逢大型遊行後總有一小撮搞事分子拒絕散去，打砸叫囂，衝擊破壞，視警察為寇讎，原因正在於此。



更有甚者，司法亂象層出不窮，執法有罪，犯法有獎，以漢奸黎為首的反中亂港集團屢屢獲放生，導致年輕人愈來愈大膽，以為只要打着「違法達義」旗號，再無法無天也是天經地義。君不見，陳淑莊在佔中案獲判緩刑，搶手機的許智峯只判社服令和罰款，二人又可以繼續在議會內外橫行無忌。至於總指揮漢奸黎壞事做盡，更是毫髮無損。



既然司法發出「犯法沒有成本」、「頭面人物個個無事」的訊息，年輕人不有樣學樣才怪。