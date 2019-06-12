香港是一個奇怪的地方，有些事奇怪得只有香港人自己才會明白。剛過去的周日，泛民主派舉辦的遊行號稱有一百萬人參與，我不信這數字，但當日有數十萬人上街是有可能的，場面確實很具震撼力。



如果有一位不熟悉香港的外國遊客，當天望出酒店窗外，突然見到示威者如潮湧，人龍不見頭尾，那刻，他說不定會大驚失色，馬上衝到樓下，隨便拉着一位示威者，顧不得自己氣喘如牛，劈頭就問：「我的天呀，發生甚麼事了？是不是北京昨天突然宣布要撕毀《基本法》，馬上全面接管香港了？那我們外國人會有出境限制嗎？我還能走嗎？」



那位無端端被拉住的示威者一定狠狠瞪一眼，然後說：「Sir，你是不是瘋了，誰說要全面接管香港了？」遊客聽到答覆非但不能安心，反而更加恐慌，嘴角顫抖着問：「難不成……難不成是駐港解放軍司令突然擁兵自重，要在香港成立軍政府了？」



讀者諸君可別笑這遊客愚癡，世界上其他地區要鼓動一百幾十萬人上街示威，往往真要有天大的事，例如軍人篡奪政權。



被揪着追問的港人否定了上述臆測後，那位客人終於冷靜下來，港人再向他解釋說：「其實幾十萬人走出來是為了反對修訂《逃犯條例》，怕日後北京利用這條例引渡港人到內地受審。」



遊客聽了卻一臉不解，問：「那你們是擔心修例後，每年會有數以萬計的無辜市民被引渡到內地嗎？」答：「荒謬！哪有這麼誇張。」再問：「那你們估計一年會有多少無辜者被引渡而去呢？」答：「無法估計，也可能一個也沒有。」



「甚麼？你們只為一個幻想出來的危機就可以如此認真，那太慚愧了，我老家的問題比你們不止嚴重十倍，我得好好向你們學習，回去後應該一年到頭，天天都去示威才是！」那遊客說。