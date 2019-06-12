政治無道，則社會寡德。佔中後香港社會撕裂，於今更甚，而立法會議事堂「無事可議」，倒是為了盲反修訂《逃犯條例》，妖言惑眾滿天飛，惹是生非唯恐天下不亂，令議會空轉，香港明日──係咁先！



立法會將於暑假休會，財委會主席陳健波日前表示，今個立法年度已召開八十三小時會議，批出六百一十五億元的工務工程撥款，然而，尚待審批的撥款超過七百億元，是以希望在暑假休會前盡量通過最多的撥款。他指出，不少工務工程涉及民生，好似重建或改建醫院、橫洲公屋發展前期工程等，預計餘下最具爭議的議程是「明日大嶼」前期研究撥款，故希望預留多些時間討論，不想草草通過。



陳健波所言，正是一個「正常」議員所急的，家陣批出的款項成功率不足一半，是以希望可以加開二十個鐘頭會，爭取喺休會前盡量通過最多撥款。陳健波言外之意，無非暗示反對派唔好一味玩「拉布」，為了癱瘓政府施政，即使「攬炒」也在所不惜。講真，陳健波並非特別有「菩薩心腸」，佢不過係「食民祿、擔民憂」，希望做實事而已，並不特別「偉大」，只是反對派太不該，乜鬼都反一餐，佢哋不管三七二十一，民生議題視等閒，有啲建築工程撥款都照玩嘢拉布，令建造業工友「一時做死，一時餓死」，淒酸處不足以向外人道。



這幾年來，反對派在議事堂逢中必反，拉布成癮，慢慢地就養成了習慣，習慣不講道理，習慣編造是非，家陣連民生議題的正經大事，有理冇理都照拉布，殫精竭慮令撥款難以通過！好心佢哋就唔好面皮厚過鱷魚皮，仲話「為香港未來好」，見鬼喇！你哋玩少一陣叫囂，咪郁吓就佔據會議室，上演古戰場的風悲日曛，又搶手機又搶咪的搶得黯兮慘悴！多啲關心民生，唔好成日在暴力中尋找快感，咁香港自然一天光晒，明日更好嘞！