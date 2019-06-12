香港反對派大力否定《逃犯條例》修訂的原因之一，是因為他們認為是反二十三條的前哨戰，炒起了對即將來臨的區議會選舉和立法會選舉有利。實際上，今日的反修例與二○○三年的反二十三條立法，在很多方面極其相似。



當年在香港就《基本法》第二十三條立法諮詢時期，本港反對派與外國反華勢力及台灣「獨」派勢力等，藉機發起一股「去中國化」的浪潮。當年美國右翼組織「新美國世紀計劃」發起寫公開信給白宮的活動，要求美國政府干預本港二十三條立法，其後在本港反對派及「全球反對二十三條立法聯盟」的興風作浪下，出現了五十萬人參與的「七一」遊行，港府之後擱置了二十三條立法。



現在反對派反修訂《逃犯條例》，不惜向外國勢力「告洋狀」和提供「彈藥」，給藉口美、英、加、德、歐盟等組成「八國聯軍」圍剿香港，出現了類似「全球反對《逃犯條例》修訂聯盟」。今年三月至五月，反對派不斷組織美加團「告洋狀」，用各種威嚇謊言企圖阻止香港修例。反修例遊行前，反對派大搞「白宮聯署」等「發水聯署」，催谷遊行人數。民陣吹噓遊行人數達一百零三萬，警方數字則指高峰時有二十四萬人。



有所不同的是，當年反二十三條立法乃至非法「佔中」，美國人躲在後面，但今天的反修例美國毫不避諱站到台前。反對派為了阻撓修例，歪曲事實，危言聳聽，以誇張失實的故事推銷「恐中」情緒，營造「人人自危」的氛圍，煽動市民上街，企圖再次上演推翻二十三條立法的一幕。



反對派勾結美國勢力，令反修例變成美國在貿易戰中的籌碼，事件已經變成一幕反華鬧劇。反對派想重演撤回二十三條立法的戲碼，逼迫特區政府撤回修例，香港要坐以待斃還是挺胸迎戰？