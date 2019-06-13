世界視線：美朝互信蕩然　再搞峰會何益

美國總統特朗普跟北韓領袖金正恩去年在新加坡的「特金會」剛剛過去一年，朝鮮半島局勢並無多大實質改善，平壤當局更三不五時發射「飛行物」，猶如大巴大巴摑在特朗普的臉上。



然而令人奇怪的是，綜觀這一年來的事態發展，人們不難發現，往往是北韓放出狠話，反而華府的調門較低。就在「特金會」一周年之際，北韓外交部發文批評美方過去一年故意迴避履行朝美聯合聲明，執意要求北韓單方面棄核，暴露其以實力扼殺北韓的意圖，又強調聯合聲明會否變成「一紙空文」，完全取決於美國的態度。



面對平壤當局的強硬態度，華府不僅沒有「接招」，反而是特朗普「溫言相向」。他日前表示收到金正恩「美好的信件」，又主動替金正恩緩頰，指對方至今仍遵守不試射遠程彈道導彈或進行地下核試的承諾，不排除再次舉行「特金會」的可能性。



問題是，之前峰會解決不了的問題，再舉行另一次會議又有何用？特朗普政府口惠而實不至，口說跟金正恩「墮入愛河」，實際上該制裁的還是繼續制裁，更別說北韓孜孜以求的「安全保證」，華府更是死活不肯鬆口，特朗普妄想單憑幾句甜言蜜語「空手套白狼」，說服平壤棄核，讓對方甘心淪為第二個利比亞，無疑過分低估了金正恩的智慧。



對於金正恩而言，只要是特朗普主動求見，「逢場作戲」一番也無妨。儘管第一次「特金會」沒有帶來實際收益，但對金正恩而言，卻有助衝破北韓的外交孤立狀態。以往的「六方會談」，北韓只是其中一個參與國家，但自從跟美國總統平起平坐會談後，金正恩頓成各國領袖爭相會見的「新寵兒」，俄羅斯、日本等排着隊接見。在這種情況下，儘管再舉行多一次峰會，實際上也只是為特朗普搭台唱戲，好讓他向選民「邀功」，稱憑藉其「個人魅力」加上「談判技巧」，足以約束平壤當局不致太「胡作非為」，他比奧巴馬更為「能幹」，但對於金正恩來說，也沒有太大損失。當然，政治騷始終是政治騷，靠做騷成就大事者，未之聞也。