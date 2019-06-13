神州觀察：最高法自吹自擂　難掩蓋權力腐敗

世不患無法，而患無必行之法。內地依法治國口號喊了幾十年，然而有法不依、執法不嚴等亂象仍普遍存在，尤其是近期接連爆出有在囚貪官輕易獲減刑，甚至有黑幫頭目被判死刑後還能逍遙法外，繼續為禍一方，非議之聲不絕的背後，凸顯出權力腐敗問題依舊很嚴峻，制度的籠子並不易建。



最高人民法院日前發布新一階段執行工作綱要，指出在全國法院的同心協力之下，近年基本解決了執行難問題，並取得了「跨越式」發展，如期實現階段性目標，一副洋洋得意模樣。而在列舉了大量數據成績、自吹自擂一番之後，最高法亦不忘稍作自我檢討，指有關問題在某些方面和地區仍然存在，與人民群眾的期待還有一定差距，但又以目前處於收案高峰期為由意圖開脫，反強調各級法院工作任務繁重，明彈實讚，等於又自誇了一把，玩的果然都是套路。



別的不說，就以近期鬧得沸沸揚揚的昆明黑幫頭目孫小果「亡者歸來」為例，不但至今仍無動靜，內地官媒更因「誤報案情」而須向公眾致歉，堪稱諷刺。而一個二十一年前的死刑犯不但沒死掉，還屢獲改判、減刑乃至提前釋放出獄，並繼續叱咤昆明夜場，呼風喚雨，為非作歹，當中存在多少濫權枉法、黑箱操作行為可想而知，長久以來各級法院又有哪次做到了不偏不倚，嚴格執法？如今更需以最高法在內的中央六大部門成立專案組進駐當地督辦，勞師動眾，又是何必當初？難道這就叫實現如期目標？



至於各級法院存在的消極執行、選擇性執行、亂執行等「執行難」問題，肯定很少出現在針對一般民眾的執法上，譬如近年不斷湧現的極具爭議性減刑事件，大都牽涉到權貴階層，以及獲得他們庇佑的無良奸商、黑惡分子。像三鹿集團前董事長田文華、鐵道部原部長劉志軍、中核集團原黨組書記康日新等人，盡皆淪為了政策的「受益者」；而因干預命案判決落台的湖南益陽市委書記馬勇，近日亦因在服刑期間「表現良好」獲減刑五個月，再度引發輿論熱議，可見法例訂得再全面、再仔細，亦難敵權力摧折。



權力產生腐敗，絕對權力必會產生絕對腐敗。近期的掃黑除惡風暴中就揭出不少作奸犯科、罪行纍纍的黑老大，或被以虛假病情實行保外就醫，或以各種重大科技發明、重大立功表現連番獲脫罪；有的更可高調出獄，獲手下敲鑼打鼓迎接，根本就是在明目張膽地違法違規。而由此被挖出來的一批又一批公檢法系統人員，及眾多官員幹部紛紛充當黑惡分子的保護傘，足見不受制約的權力危害之大，而要建造好制度的籠子，則必須讓人民群眾監督，讓一切置在陽光之下。