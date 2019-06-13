正論：姑息養漢奸　惡果今再嘗

黑雲壓城，陰風怒號。反華勢力蓄謀已久的二次佔領終於成真，借港府修訂《逃犯條例》乘機發難，煽動市民罷市罷課，將年輕人推上街頭充當政治炮灰。經過多場大型社會亂事之後，香港好不容易恢復的元氣一下子摧毀殆盡，這一次的金鐘暴動來勢洶洶，而且愈演愈烈，愈演愈暴力，勢將香港拖向萬劫不復的深淵。



樹欲靜而風不止。修訂《逃犯條例》原定昨日在立法會恢復二讀，並預留六十多個小時讓議員辯論，可惜在反對派瘋狂抹黑和全力反撲之下，文明議政制度已完全失效。自周日反對派舉行所謂的「反送中」遊行號稱有百萬人參與、部分滋事分子拒絕散去並衝擊立法會「小試牛刀」後，反對派繼續號召市民罷市罷課，前晚已有不少人在立法會及政府總部外聚集，及至昨日早上，聚集群眾愈來愈多，佔領金鐘主要幹道，通往立法會之路全部被堵塞，立法會主席梁君彥不得不宣布將會議押後。



更有甚者，示威者不斷衝擊警察防線，連立法會示威區也告失守，鐵欄杆、地磚、硬物俱成武器，不止警察受襲，記者也遭殃。面對此情此景，港府高官猶溫溫吞吞，政務司司長張建宗僅拍片呼籲示威者散去，軟弱無力；警方同樣礙於輿論壓力，縛手縛腳，進退失據，即使設備精良，出動到布袋彈槍、催淚彈、橡膠彈等武力，仍然如老鼠拉龜，儼然同示威者玩「點指兵兵」遊戲，你追我逐，我追你逐，始終無法控制場面。香港彷彿陷入無政府狀態，被動捱打，人們不禁要問，示威者「大晒」嗎？香港沒有法治嗎？到底今日之域中，竟是誰家之天下！



一條對守法市民毫無影響的法例，一次為堵塞法律漏洞而進行的修訂，黑白分明，天經地義，竟然被反華勢力瘋狂攪局，港府沒有及早準備，掉以輕心，絕對難辭其咎。很明顯，這場暴動並非示威者一時衝動，而是經過精心部署，民陣早就揚言要再次包圍立法會，港獨組織聲稱要突襲搞事，港府高官相繼接到死亡恐嚇，人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英甚至狂言「趁佢病攞佢命」、「逼到佢跪低為止」，但當局有正視過這些危險信號嗎？有及早將星星之火消滅於萌芽狀態嗎？反對派政客不僅拒絕譴責暴力行為，更站在後台不斷煽風點火，反中亂港傳媒卯足勁抹紅抹黑，危言聳聽，將不理性的情緒推向最高點。港府一直聽之任之，放任自流，難道不需要為今日的亂局負上責任？



眾所周知，佔領之亂是本港一切亂象之源，打開潘朵拉的魔盒，釋放所有邪惡力量，遺害極之深遠。然而港府不是撥亂反正，予以嚴懲，而是屈法枉法，顛倒是非。五年過去，四十八名主要搞手之中，僅有九人被檢控，而且全部獲輕判，年老固然不用坐牢，年輕又不用重罰，患病更可獲緩刑，就連發射「佔中核彈」的戴耀廷也僅被判監十六個月，同七十九日佔領之亂造成的破壞完全不成正比。司法不公不義，判罰不痛不癢，釋出怎麼樣的訊息不言而喻。不難估計，身在獄中的戴耀廷昨日笑得很開心，因為他提出的「違法達義」、「不守法不等於不尊重法治」歪理遍地開花，後繼有人。



反觀佔中期間因為維護秩序而遭判監的「七警」及前警司朱經緯，最是令人悲憤莫名，無語問蒼天。正如我們多次指出，執法有罪，犯法有獎，包庇邪惡，殘害忠良，結果必然令執法人員心寒，倘日後再有大型騷亂發生，還能指望紀律部隊挺身而出，維護社會安寧嗎？如今不幸而言中，金鐘暴動上演，如果有警員害怕成為七警和朱經緯翻版而明哲保身，我們能怪責他們嗎？這樣下去，最終的受害者又會是誰？



當然，笑得最開心的還有黎智英。回歸以來，每逢大型亂事總有其身影，總有其黑手攙和其中，甚至赤膊上陣出錢出力充當總指揮，反廿三條如是，反國教如是，佔中如是，反一地兩檢如是，反修訂《逃犯條例》亦如是。如果香港真的是法治之區，港府真的是有法必依，有人早就把牢底坐穿。可惜事實恰恰相反，不管是袁國強還是鄭若驊，律政司縱容洋奴漢奸都是一脈相承。君不見，黎智英政治黑金案「證據不足」獲放生，佔中案又以「證據太多」、「告一段落」等藉口不檢控，就連證據確鑿的恐嚇東方報業記者案都大有不了了之之勢。老虎屁股不敢摸，走狗尾巴不敢碰，黎智英每次都能逍遙法外，無異於將漢奸走狗的膽子和胃口愈養愈大，港府今日自食惡果，理有固然！



都說「甚麼種子開甚麼花，甚麼土壤結甚麼果」。當年鄧小平強調香港不能成為反共基地，事實卻是香港豈止成為反共基地，簡直是境內外反華勢力的大本營。這些年來，外部勢力對香港的介入愈來愈肆無忌憚，香港人心愈行愈遠，主權回歸治權不歸，既是歷屆港府施政無能的結果，也是中央對港政策失敗的縮影。鄧小平說「港人治港」應該以愛國者為主體，國家領導人也一再強調要壯大愛國愛港力量，奈何事與願違，回歸將近廿二年，呼風喚雨的還是港英餘孽，頤指氣使的還是洋奴漢奸，愛國愛港者心灰意冷，勢力此長彼消，寧不悲乎！



如今，中華民族又到了最危險的時候。反對派為了配合美國遏華戰略，尤其是配合特朗普發動對華貿易戰，刻意挑起這場政治風暴，表面上針對修訂《逃犯條例》，實際上將矛頭對準中央，將全港七百萬人綁上戰車，最終只能毀滅香港。面對牛鬼蛇神露出猙獰面目，反中亂港傳媒氣燄囂張，行政、立法、司法三權失效，只有正義傳媒仍然為正義奮戰，為真理發聲，苦苦支撐，遍體鱗傷。在大是大非面前，倘港府繼續姑息養奸，中央繼續坐視不理，香港必定「死無全屍」，甚至「死無葬身之地」！



香港也好，國家也好，目前都處於歷史的重要時刻，要實現偉大民族復興，要一國兩制行穩致遠，港府固然不能退讓，中央也不能妥協。佔中一役，「警察拉人，司法放人」屢屢上演，如果今次也是一樣，亂象只會無窮無盡。治亂世用重典，有人建議警方大規模拘捕示威者並扣押在「集中營」，不失為可行之法；中央更不應囿於「河水井水」的桎梏而置身事外，該出手時就出手。正如京官所說，中央要槍有槍，要法律有法律，根本沒有甚麼需要顧慮。



「長恨人心不如水，等閒平地起波瀾。」香港今日的亂局不是偶然，而是必然，是中外反華勢力的大合流、大反撲，是司法倒行逆施的唯一結果。修訂《逃犯條例》已是退無可退，惟有收拾漢奸，整治餘孽，重奪司法刀把子，否則中央要落實全面管治權永遠只是空談！