功夫茶：財團撻訂非偶然　最怕堡壘內部破

尋日金鐘又變成戰場，亂過亂世佳人，警方將示威人士形容為暴徒，可見修訂《逃犯條例》好事多磨，亂象不絕。喺社會氣氛咁惡劣之下，不期然令人有所聯想，尤其係高銀金融忽然宣布暫停出資購買啟德「商業地王」，寧願撻訂大拿拿二千五百萬喎，都好唔尋常啫。



喂！阿哥，高銀一個月前對地產嘅前景依然「看好」，為何打個白鴿轉就變成「看淡」，不惜來個「壯士斷臂」，放棄呢幅靚地？官方解釋係咁嘅，「近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，將可對香港商業地產市場增長產生負面影響」。呢嗱，畫公仔畫出腸咯，「社會矛盾」加「經濟不穩定」，若然仲要豪擲一百幾十億投資落去，豈不是茅廁點燈──找死？生意人畢竟唔會同銀紙有仇，梗係要衡量風險喇。



高銀放棄地王，另一個令人不得不「諗多咗」嘅理由，就係要求高銀召開緊急董事會嘅獨立非執行董事石禮謙嘞。係人都知，佢老哥係經民聯立法會議員，屬於地產及建造界功能組別，又係建制派資深議員，之前仲被推舉主持修訂《逃犯條例》嘅法案委員會添，家陣咁搞法，唔通係籠裏雞作反嘅先兆？



春江水寒鴨先知，既然係局內人，外間有乜風吹草動，佢老哥應該比一般人更早料到。之所以撻訂，佢就話係「配套未成熟」，兜來兜去，其實都離唔開「避險」呢兩個字！



嗱，呢一着反映商界對修例仍有唔少疑慮，政府若然急於求成，以為可以速戰速決，恐怕太過大安旨意。試諗吓，萬一有七至八名商界議員倒戈，或因唔同理由而唔投票或投棄權票，修例大有可能觸礁嘅咋。



條數係咁計嘅，現時立法會有六十九名議員，必須過半支持先可以通過修例，除主席外，建制派同反對派嘅人數係四十二比二十六，表面睇建制派人多勢眾，好安全咁款，但若然有人臨陣變卦，條例要過關，隨時凍過水。



開講都有話，堡壘最怕從內部攻破。商界一直對修例有保留，唔止經民聯，自由黨一樣搖擺不定，身兼行會成員嘅張宇人係就係明確表態支持，之但係近日形勢急變，佢哋能否「堅貞如一」，都係未知之數咋。



功夫茶忽然又諗起，當年若非自由黨倒戈相向，二十三條立法已經水到渠成，洋奴漢奸今日又點可能呼風喚雨，搞完佔中又搞金鐘暴動吖。至於「等埋發叔」鬧劇導致「政改甩轆」，更加令人記憶猶新。風頭火勢之下，欲速則不達，加埋建制派經常蝦碌，修訂《逃犯條例》再嚟一次陰溝裏翻船，邊個話得埋！