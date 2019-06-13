按照美國的原則，「中美新冷戰」是避不開的，即使美國總統特朗普明年連任失敗，美國封殺、圍堵中國是不會改變的。變化只是美國國內的政治鬥爭，或許會稍為遏止對中國的蠻橫制裁，也或許會更為瘋狂，變本加厲，把美國國內的一切問題都推到中國身上。



美國只要不放棄霸權主義，與中國的發展便成矛盾。而美國朝野上下，由於涉及巨大的既得利益，是死也不會捨棄霸權主義的。這不是美國學者創造出來的所謂「修昔底德陷阱」，而是霸權主義的問題。美國若放棄霸權主義，放棄由此而來的不義之財、對別國人民財富的掠奪，便沒有中美對立，或當年美日對立、美蘇對立的矛盾。



正因如此，中美關係不可能在美國霸權不變之下而會有所改善。為此，中國必須有所準備，美國會用制裁的恐怖主義封殺、圍堵中國，中國要維護發展空間，在國際上合縱連橫地建立與美國抗衡的多邊體系。



事實上，中國守在本國領土之內是不足夠的，一是以攻為守乃最佳戰略，中國也不可能在美國壓迫之下閉關自守；二是中國不能坐視美國以霸權收拾其他國家以擴張其霸權的範圍與力量，使美國霸權主義得以反弱為強。



美國對中國的封殺，關稅與貿易，是美元霸權，以此來彌補美國生產、投資與財力的不足。另一個範疇是科技，5G是一個戰場，但更為關鍵的是互聯網。



互聯網本為美國軍方產品，開放之後美國商務部操控，即使二○一六年進一步開放，美國還控制大多數根服務器，連同軟件（包括GPS定位）和硬件標準，以及對半導體晶片的技術與標準的掌握，美國可以關閉互聯網，封殺其他國家，一如它用SWIFT的國際銀行間收支系統那樣封殺伊朗，以及它要進行政治和經濟恐怖主義制裁其他國家、企業與個人。



單為了自衞，也為了與其他國家一起捍衞國際公平、自由、民主的交易與合作，中國應該積極地建設美國控制以外的平行網絡與體系。在國際收支系統，中國、歐盟、俄羅斯乃至眾多國家的雙邊本幣結算等，已建設了不少平行系統，中國要推動的是把它們聯結起來，民主（類似聯合國或歐盟的治理立法）管理起來。同樣地，也應在中國北斗衞星全球定位系統的基礎上，建立起與互聯網並行的網絡系統。中國可以聯合各國，特別是與國際反對美國網絡霸權的科研人才與組織合作。新的網絡應是開放的，民主管理，開放源碼的大系統由聯合國管理，以抗衡美國私企和軍方控制的互聯網。