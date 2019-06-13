回歸二十二年來，香港反對派發動的遊行，其計算方法是人數多時，會乘以四、五倍；人數少時，會乘以六、七倍；實在少得可憐了，就會說「人數多少不重要，重要的是我們發出了呼聲」。今次「反修例」遊行，他們宣布是一百零三萬人，警方宣布是二十四萬人，「發水」近八十萬人。於是他們聲大夾惡地說，這是回歸以來「創造歷史」的百萬人大遊行。



這裏，實有八十萬人的「民意」被強姦了。反對派拿着被強姦的「民意」欺世盜名，「挾民意自重」，繼續恐嚇當局，自我壯膽，看看他們的樣子，是無比興奮、很有快感的。



有了這樣的興奮和快感，他們會有更瘋狂的後續行動。在「百萬人大遊行」當夜，他們當中「最激情」、「戰鬥力最強」的一部分人就「連續作戰」，暴力衝擊立法會，和警方混戰一場，試圖再製造一場「旺角暴亂」。當日警方行動果斷，當場抓獲數人，「登記」了三百多名肇事者。警方會根據現場錄像等搜證，不排除把他們捉拿歸案，提出檢控。



然而，大家還是不要高興得太早，因為這些案子到了鄭若驊領導的律政司手裏，還不知怎麼「酌情處理」也。「有圖有片」又怎樣？反對派總舵手黎智英刑恐東方報業男記者案不是「有圖有片」嗎？警方之調查取證報告不是早已交給了律政司，卻拖了兩年沒有下文嗎？黎智英不是有了大把時間，繼續領導反中亂港集團為禍亂港嗎？鄭若驊的問題不解決，律政司的問題不解決，有人提供保護傘的問題不解決，香港的司法亂象、政治亂象、社會亂象就解決不了。這還需要有再多的證明嗎？



不過，今次闖出了大亂子，我們很想知道，朝廷和香江府衙有沒有弄清包庇縱容反對派的嚴重後果？有沒有弄清這個問題不解決，今後還會有無數禍亂？鄭若驊還敢不敢大凡涉及黎智英的案子就拖住不辦？或以各種荒謬之藉口將其放生？如果司法保護傘不除，「修例」通過又能怎樣？二十三條立法通過又能怎樣？還不是一切白忙！