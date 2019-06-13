有位京官曾以「紫砂茶壺」比喻香港，認為不應將「茶垢」抹掉，否則茶壺將會失去價值，變成一文不值。正是基於這種「食古不化」的思維，中央對港政策一味和稀泥，對問題一直繞着走，不該管的固然避之唯恐不及，連該管的也撒手不理，導致問題積重難返。



沒錯，香港確實有許多值得保留的「茶垢」，例如法治、廉潔、自由、開放，但也有許多殖民遺毒，例如司法獨大、奴化教育、狂妄自大、戀殖心態。當初中央為了安定人心，確保順利回歸，對英國人留下來的所有東西包括殖民遺毒也當成「茶垢」全盤照收，整個管治班子固然原班過渡，司法和教育領域更是原封不動，結果不僅引發許多管治問題，而且衍生港獨歪風。難怪有人曾慨嘆，香港回歸後出現兩個「化」的問題：一是未有依法實施「去殖民地化」，令許多已放入博物館的東西「跑出來招搖過市」，甚至奉作金科玉律；二是無阻止老殖民主義者炮製的「去中國化」死灰復燃，造成巨大內耗。



這正是香港問題的根源所在。世界上沒有一個地方好像香港這樣，脫離殖民統治卻依然保留着殖民制度，脫掉殖民外衣卻依然供奉着殖民幽靈。回歸二十二年來，司法大權一直牢牢掌握在洋人及其代理人手上，他們從來沒有盡過維護司法公正的責任，反而處處保護洋奴漢奸，打壓愛國愛港人士。而教育領域更加不堪，大多數教師過去接受殖民教育洗腦，現在反過來向學生洗腦，年年如是，代代相傳，以致人心遲遲無法回歸，連國民教育也推行不了。



目前關於修訂《逃犯條例》的爭議，既是反對派逢中必反的基因作祟，也是香港沒有實現真正回歸的證明。儘管中央不斷強調要落實全面管治權，要確保一國兩制行穩致遠，但說易行難，若不從港英餘孽手中奪回司法刀把子，不從反對派手中取回教育主導權，一切都將淪為空談。