民主黨立法會議員許智峯脾氣暴躁，得罪人多稱呼人少，最初政途平平，外間稱其「峯鴿」，鴿是該黨標誌及代號，「峯」字則與「瘋」同音，意思再明顯不過。「峯鴿」應該知道自己諢號由來，但勝在臉皮夠厚，以過激行動博出位，遇上白鴿黨換血，時來運到，濫竽充數入了立法會，但沒有珍惜機會，反而變本加厲，言行更加乖張，去年在立法會搶奪女行政主任的手機，被控普通襲擊、妨礙公職人員執行職務及不誠實取用電腦等罪名。



文明社會解決紛爭動口不動手，議會政治應運而生，偏偏香港政客向外地取經，不學習別人的議事質素，學壞不學好，反而照搬議會暴力、肢體衝突，污染立法會，許智峯連女流之輩也欺負，不但沒有資格做尊貴的議員，實在「影衰」男人。當許智峯被法庭宣判三罪成立，不少市民拍手稱慶，希望判處他監禁，讓他在鐵窗面壁思過，而且判刑超過一個月有機會喪失議員資格，正好為議會掃除敗類。可是最終許其中兩罪輕判罰款三千八百元，另外不誠實取用電腦罪僅以社會服務令懲戒，判刑實在令很多人失望。



許智峯在庭上辯護時一派胡言，法官指他根本毫無悔改之意，搶手機事件發生後，案件纏身不自我檢討，有議員直斥「許智峯爛仔劣行不改」，批評他「搶上癮」，竟在保釋期間又在區議會故態復萌，搶奪他人的文件及抽籤膠箱，情商之低令人搖頭，情緒及行為失控的程度使人懷疑他是否適合繼續擔任議員。其所屬政黨已凍結他的黨籍，各界促律政司上訴刑期，必須讓犯法的人受到足夠的懲罰。



香港的議員質素每況愈下，「騎呢」古怪兼而有之，過往有人自創「子烏虛有」成語，有人用港式英語叫人「試試我的胸部」成為萬年笑話，市民受夠了，見到許智峯這等質素代議士實在笑不出了，只希望他們可以消失在眼前。