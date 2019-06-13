講到政治語言符號的運用，不讓西方專美，也有「中國特色」。文革後的中國領導人，很多時候的公開講話都會引經據典。○八年三月溫家寶連任國務院總理，在中外記者會上引用北宋王安石的名言「天變不足畏，祖宗不足法，人言不足恤」來彰顯他推動改革開放的決心。不過，「熙寧變法」不但以失敗告終，更掀起新舊黨爭，衝擊北宋晚期政局，似乎引喻失義。中國的「今上」讀書不會比毛澤東多，可是其經典語錄不但出書，還有手機應用程式哩！



說到北宋的黨爭，令筆者想起王安石與反對變法的歐陽修、司馬光、蘇東坡等人的關係，這幾個人當時已經大名鼎鼎，文章更是傳誦千古，這幾位「古文大家」政見雖不同，卻不會成為寇讎。當然，這是指大家都在政治上沒有憑藉的時候。蘇東坡的父親蘇洵非常看不起王安石：「歐公（歐陽修）在翰苑時，嘗飯客。客去獨老蘇少留，謂公曰：『適坐有囚首喪面者何人？』公曰：『介甫（王安石）也。文行之士，子不聞之乎？』洵曰：『以某觀之，此人異時必亂天下。使其得志立朝，雖聰明之主，亦將為其誑惑，內翰何為與之游乎？』」



蘇洵對王安石的評價那麼低，那麼他的兒子蘇東坡又如何看王安石呢？恃才傲物的蘇東坡因王安石曾改別人詩句一事臭罵王，但當王罷相後，蘇王二人金陵相遇，前者謙恭有禮，說甚麼「軾今日敢以野服見大丞相」，後者則回以「禮豈為我輩設哉」？一笑泯恩仇，二人更相約遊蔣山。



司馬光反對王安石變法，而且批評宋神宗與王安石獨斷獨行：「獨安石、韓絳、呂惠卿以為是，天下皆以為非也，陛下豈能獨與此三人共為天下耶？」王安石亦十分討厭司馬光，曾極力反對宋神宗重用「異論宗主（政治異見者領袖）」司馬光。但是，王安石當時不容異己，下台之後，異己（司馬光）並沒有不容他。王安石也曾對「反骨仔」呂惠卿表示舊事「不如相忘」。



九百多年前的政治人物的胸襟比現代的中國人物廣闊得多。近代中國的黨爭是要人頭落地，十分血腥。至於香港的政治人物，不論格局、識見，與古人比相去甚遠，「黨同伐異」的水平亦十分拙劣。「好打得」的林鄭固然沒有王安石「天變不足畏，祖宗不足法，人言不足恤」的氣魄，更沒有北宋黨爭人物「舊事不如相忘」的風度。至於不同政治光譜的政團或政客，互相攻伐，只問立場不問是非，所謂求同存異，也只是嘴巴說說。最可笑的是，擁有絕對權力的人，對於不同意見視為寇讎，甚至出手打壓，卻常常裝扮成「弱勢」，呼籲要「互相包容」。