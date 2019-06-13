正在坐監的戴耀廷、黃之鋒笑了，金主兼黑手黎智英更是笑得樂不可支，因為他們念茲在茲的二次佔領終於成為事實。借修訂《逃犯條例》的東風，反中亂港集團煽風點火，年輕人怨氣「一撻即着」，紛紛湧往金鐘街頭，霸佔馬路，撬毀地磚，築起磚牆，有些人更帶備自製武器。事情到底走向何方，令人不安，令人心寒。



很明顯，五年前的佔領之亂以失敗收場，立法會補選又全軍盡墨，反對派被「撳住嚟打」幾無還手之力，對此一直深深不忿；同樣地，外部勢力策動港版顏色革命不得要領，阻止中國崛起困難重重，令他們很不爽。這股反華勢力一直等待時機合流反撲，港府修訂《逃犯條例》遂成可乘之機。



一方面，政客和爛果報等喉舌卯足勁散播恐慌，挑起港人恐共、仇共情緒；另一方面，政客聯同外部勢力大合唱，告洋狀哭秦庭，內外夾擊終於起了效果，成功蒙蔽和煽動人群走上街頭，挑起所謂的百萬人遊行後乘民怨不散、民氣可用，繼續在背後推波助瀾，日前的衝擊立法會只是小試牛刀，現在的二次佔領才是戲肉，用漢奸黎的說話，就是「趁佢病攞佢命，逼到佢跪低為止」！



事情向着失控的方向發展，黑手、政客、外部勢力、反中亂港傳媒固然有計劃有部署、處心積慮地為之，但歸根究柢是港府姑息養奸，林鄭過於高估自己「大和解」的能力，過於低估反對派的叵測居心。可以看見，佔領之亂拘捕近千人，但四十八名主要搞手只有九人被起訴，而且全部獲輕判，叫人「去飲」的戴耀廷亦僅被判囚十六個月，同七十九日佔領之亂造成的破壞不成正比。



更甚的是，總指揮漢奸黎毫髮無傷，佔中案不了了之，政治黑金案「證據不足」獲放生，恐嚇東方報業記者案更一拖再拖。港府面對洋奴漢奸心慈手軟，今日終於自食惡果！