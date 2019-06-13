疾風知勁草，板蕩識誠臣，在大考驗中方能顯出何者是「勁」，何者是「誠」。剛過去的周日，號稱有一百萬人上街示威，周二開始更有大量群眾佔據道路，阻塞交通。事緣於政府要修訂《逃犯條例》，部分人反對，事件愈鬧愈大。



修訂《逃犯條例》在大方向上無可厚非，鬧出偌大事情，當然跟反對派的蓄意煽動有關，但特區官員處事未夠周全，也難辭其咎。政府修例，一度表現出要知難而進，這本不錯，但單靠「勁」的一面乃匹夫之勇，管治要一手硬一手軟，既要「勁」，亦要「誠」，誠既是指忠誠，亦是指誠意。



特區官員對修訂《逃犯條例》太急於求成，解釋不清，讓別有用心的人有機可乘，肆意渲染，描述到新例通過後就會人人自危。特首林鄭月娥不止一次拒絕與反對修例的團體會面，她本來可能認為多與這些人糾纏，只會讓話題炒熱，故不想上當。殊不知林鄭拒絕辯論、拒絕面談，反倒讓不少市民誤以為新例背後有甚麼不可告人的秘密，本來是光明正大的事，卻變得無私顯見私。



修例問題弄到今日地步，如果完全撤回，我覺得可惜，該做的事情始終要做，但內容可再作斟酌修訂，也可稍稍延後立法進程。在延後的過程中，特首可以率領相關官員，開展一場馬拉松式的公開諮詢會，在大球場上也好，在政府總部外也好，場地開放，歡迎外國領事、反對派議員、律師團體、居港外國人以至任何一位香港市民到場質詢。告訴他們，修訂後的《逃犯條例》公平合理，你如有任何不必要的疑慮，我給你解釋清楚，一天不行就兩天，你有興趣的，通宵辯論、現場直播也可以，特區班子輪班上陣，一批上場，另一批便休息。



大部分市民未必真有興趣聽你如何作答、論述，最重要是見到管治者能展現出磊落胸懷以及真誠溝通的態度而已。