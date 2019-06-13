美國總統特朗普預告將於本月十八日，在佛羅里達州的集會上正式宣布角逐連任，而下屆（第五十九屆）美國總統選舉將於二○二○年十一月三日舉行。特朗普選擇在佛羅里達州造勢，相信是因為他二○一六年贏得了佛州這個傳統搖擺州份中最大的一個，並且拆除了所謂的「藍牆」。「藍牆」指的是賓夕凡尼亞州、密歇根州和威斯康辛州，這三個州份，據統計，自上世紀八十年代以來，一直沒有支持過共和黨。



特朗普上任以來，一味「美國優先」，變臉快過翻書，退群如食生菜。特朗普備受爭議的，是無視國際貿易的體制，不理好醜，胡亂的狂加關稅，罔顧盟友關係的貿易政策，不但令多邊貿易秩序大亂，企業無所適從，更重創全球經濟！



「美國優先」究竟有否令美國變得更強大？這大有商榷的餘地。有論者指出，特朗普振興經濟就是三道板斧，即「減稅、貿易戰、大基建」。而近期的主要經濟指標顯示，美國經濟衰退的風險正在上升。特朗普的嘴炮至勁，加徵關稅去到尾，只會令物價上漲樣樣貴，難道美國的老百姓不會受其害？至於「大基建」，要動用大筆公帑，你估咁易通過？政府冇錢，即使增加國債也要費一番手腳。



目前，民主黨的前副總統拜登，被指是特朗普最強大的對手。早前拜登的參選宣言，並沒有大言炎炎要令美國如何如何有新氣象，反而集中炮轟特朗普施政的胡作非為，無非是要凸顯拜登撥亂反正的重任形象。家陣最新民調，都話佢遙遙領先特朗普，但民調有時未必可靠，何況距離大選日仲有一年多；再說，現年七十六歲的拜登，比即將七十三歲的特朗普還大三歲多，年齡應該是一個隱憂。不過，政治一日也嫌長，昔日投票給特朗普的選民，可能也會變。而老朽倒認為壞了規矩的人，必會受到應有懲罰，以為後來者戒。如果天有眼，特朗普應該冇得連任。