香港反對派在剛過去的星期日發起反修訂《逃犯條例》遊行，晚上金鐘有垃圾桶疑遭人惡意放火，到了深夜時分，一批人衝擊立法會鐵欄，更襲擊警察導致多名警員受傷，有警員被暴徒傷至滿面鮮血。網上流傳暴徒裝備的相片，當中包括三至四呎長、前面裝了鐵釘的自製長矛，而立法會保安亦尋獲大量攻擊性物品。



從暴徒的衝擊和裝備來看，明顯是有人有組織地衝擊立法會。在反修訂《逃犯條例》遊行之前，網上流傳有組織擬購買眼罩以及面具等物資，計劃實施「突擊」。暴力衝擊立法會的整個過程，猶如再次上演違法「佔中」和旺角暴亂。激進分子使用暴力的意圖非常清晰，就是藉修例製造暴亂。



特別值得注意的是，有人又公然鼓吹「違法達義」和「港獨」的歪風，再次挑戰本港的法治底線，社會應予以嚴厲譴責。而警方堅守專業，以最低武力一晚內驅散暴徒，維持了社會秩序。



暴徒無視警方勸喻和警告，戴面罩大規模暴力衝擊立法會。警務處處長盧偉聰質疑示威者：「個個都戴口罩為咩？想違法之後無人認出！」筆者一直主張政府應該效法歐美國家訂立《禁蒙面法》，防止同類事情再次發生。訂立《禁蒙面法》的目的，是加大阻嚇力以減少參與非法集會和暴力衝擊的人數，亦可以減低警方搜證的難度。



反對派先大幅誇大遊行人數數字，企圖誤導公眾，之後公民黨試圖淡化暴徒所為，形容這是「警民衝突」，反對派為反中、為選票，煽動市民反政府，以致有暴民衝擊立法會及攻擊警員，其說詞實在是諷刺至極。



香港是法治社會，法治一直是本港繁榮穩定的基石，訴求必須以合法方式提出，違法者就應受到法律制裁。政府和警方必須強力遏止激進暴力蔓延，搜集足夠證據，將暴徒繩之以法。