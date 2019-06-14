功夫茶：垃圾圍城恐成真　香港遲早變臭港

有人話，顛倒黑白最成功嘅唔係顛倒黑白，而係冇咗黑白。咁，將自家垃圾或工業廢料，以其他名義「瞞天過海」運去其他國家，係唔係即係等於「冇咗垃圾」？功夫茶有此一問，皆因睇見一個疑似喺香港走私去菲律賓嘅貨櫃被打番回頭，內裏竟然裝滿電子及塑膠廢料，當堂嚇咗一跳啫。



正所謂，己所不欲，勿施於人，何以香港嘅垃圾咁遠水路走私去菲律賓呢？咪就係以鄰為壑囉。呢嗱，菲律賓有關官員就十分有「吉士」，義正詞嚴指出，菲律賓堅定拒絕洋垃圾入境，唔理來自乜嘢地方，唔理係咪可以回收，一律原封不動咁送番轉頭。菲律賓政府保護國家環境，立場鮮明，想唔畀個「like」佢都唔得喇！



講番今次被菲律賓打回頭嘅香港貨櫃，據稱貨物與報關資料不符，實際裝滿受污染嘅破碎電路板、電容器及PVC等有害廢料，涉嫌違反當地及香港法例同埋國際公約。菲律賓將呢個裝滿有害廢料嘅貨櫃退番畀香港，合情合理噃，之不過現時呢個「毒貨櫃」行蹤未明，有關部門到底點處置先？唔好又玩「側側膊唔多覺」吖！



正如環保團體話齋，今次事件反映港府後知後覺，當內地以及東南亞都逐漸收緊甚至拒絕洋垃圾入境，港產官僚竟然對每年轉口大量洋垃圾嘅亂象隻眼開隻眼閉，任由香港成為全球最大廢塑膠轉口港，臭名遠播，都可謂不負責任咯。最弊呢啲廢塑膠隨時被打回頭，有入冇出，最終咪又係棄置喺本港堆填區。



冇計喇，港產官僚冇神經冇靈魂，搞環保唔係一味靠吹，就係寓禁於徵，冇配套冇設施，結果一事無成。你話唔係咩，垃圾分類、廢紙回收搞到天殘地缺，「四電一腦」唔湯唔水，聲大大冇貨賣，落得「擾民」兩字而已咋！



唉，特衰政府派錢都派到天怒人怨，搞環保有乜可能會變出藍天白雲青草地吖？反而內地近年環保意識加強，中央強調「金山銀山不如綠水青山」，禁止洋垃圾入境。可嘆香港空有國際金融中心、美食天堂等美譽，近年竟淪落為垃圾轉運港及收容站，簡直醜出國際。



唔講唔知，香港人均垃圾棄置量世界第一，堆填區早有不勝負荷之虞。港產官僚搞環保至叻坐而論道，環保政策數十年如一日，檢討求其，蒙混過關，既冇積極修例堵塞法律漏洞，又冇加強執法，莫講話洋垃圾問題不斷惡化，家居廢物徵費唔知點收科，先至最令人擔心。



勿謂功夫茶言之不預，環保廢官減廢得把口，香港垃圾圍城變臭港，呢一日唔遠嘞！



