產評：泡沫炒作風險高　科創板須嚴監管

內地急就章推出的科創板，昨日舉行開板儀式，預計首批企業最快七月初掛牌。面對目前內部及外部的形勢，開拓新融資平台支持科創企業發展，可說無可厚非。不過，科創板屬高風險投資，且試行註冊制，對現行的監管水平必然會構成挑戰，一旦創投熱潮演變成泡沫炒作，結果只會自討苦吃！



早在去年三月，內地提出支持創新企業在境內資本市場發行證券上市；同年十一月，官方正式提出在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制；今年一月發布了相關的六個監管細則。顯見由構思到落實只有短短一年多的時間，非比尋常。要如此急迫，顯然與當前中美大打科技戰及中國企業在海外融資遇到困難有關。



過去因A股市場制度所限，不少中國企業要轉到美國上市。自五月中美貿易戰升級以來，不但華為被美國封殺，在美上市的中概股亦出現拋售潮，美國揚言要加強監管中概股，更有美國政客指要將中概股趕出美國資本市場。既然如今海外融資渠道大為收縮，科創板的成立便應運而生。



其實，現時內地也不乏科創企業的融資平台，如深圳創業板、新三板及中小企業板等。今次科創板的定位，乃開放予尚未獲利的初創企業，容許「同股不同權」及海外公司申請上市等，名義上是填補了現有平台的不足，亦一定程度上回應來自區內如香港的競爭。



由於科創定位於沒有盈利基礎的初創公司，換句話說就是風險投資。雖然科創板設有一定的投資者門檻，但其跟市場化的定價機制，並放寬了戰略配售條件和在一定期限內對股權激勵份額限制，客觀而言將更有利於投機炒作。美其名支持科創發展的融資新平台，會否演變成一個蒸發財富的黑洞，要拭目以待。



此外，科創板以訊息披露為核心的註冊制改革，依靠中介機構把關。當局必須着力在註冊審批，並加強訊息披露、中介機構責任和退市機制等方面監管，加強執法並提高違法的成本。面對經濟滑坡，中國已不只一次嘗試以推動資本市場改革來刺激經濟，一五年的A股大冧市以失敗告終，仍叫人歷歷在目。在監管體制和高層任命沒有徹底改革之下，嘗試在資本市場進行市場化改革，無疑是對金融市場穩定又一次重大考驗。



科創板既充滿着新的嘗試，亦肩負起特別任務，新板面世，總希望能踏踏實實打通融資渠道，配合本土核心技術發展，絕不能出亂子。



