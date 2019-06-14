正論：金鐘暴動豈偶然　司法包庇埋禍根

法令行則國治，法令弛則國亂。香港表面上是法治之區，實際上法律面前人人不平等，司法獨立變質變味。金鐘暴動將香港攪得周天寒徹，背後正是反中亂港集團搞的鬼，而他們之所以呼風喚雨，為所欲為，全因法治不彰，司法充當保護傘包庇。



經過驚心動魄的一日，金鐘昨日大致回復平靜，但平靜的表象下依然充滿暗湧。數百名示威者在添馬公園聚集，部分示威者手持標語堵塞天橋，一度與警方對峙，而且不斷有物資運往政府總部一帶，有人更在港鐵發起「不合作運動」，可見山雨欲來風滿樓，一旦修訂《逃犯條例》在立法會恢復二讀，比「六一二」金鐘暴動更大規模的亂象必定還在後頭。



必須指出，金鐘暴動是有策劃、有部署的暴力反政府行動，絕非反對派口中的和平示威，現場有源源不絕的物資供應，包括洗傷口鹽水、雨傘、眼罩、頭盔、鐵枝等，而且在情況還是相對平靜之際，反對派政客肆無忌憚落場與示威者有傾有講、有商有量，這意味甚麼，不言而喻。眾所周知，反對派背後金主是壹傳媒黎智英，黎智英與美國關係千絲萬縷，甚至連身邊的洋親信都是美方情報部門出身，誰是今次暴動的幕後黑手，呼之欲出。有人明確指出，這是外部勢力策劃的港版顏色革命，是佔領之亂和旺角暴亂的延續，無非為了配合美國遏華政策，將矛頭對準中央，顯然不是無的放矢。



最令人痛心的是，不少年輕人受到政客唆擺走上街頭，淪為政治炮灰而不自知。警方以涉嫌暴動等罪名拘捕十一人，多間大學相繼確認有學生被捕，從旺角暴亂的年輕被告大多遭重判觀之，今次被捕的大學生隨時前途盡毀。事實再次證明，所謂的「違法達義」不過是騙人鬼話，藉此煽動年輕人為反中亂港集團賣命而已。如果出發點真的那麼高尚，為何政客不讓自己的子女上街？



沒錯，司法保護傘為反中亂港集團而開啟，但只限於頭面人物。「佔中九子」全部獲輕判；梁國雄政治黑金案「疑點利益歸被告」獲放生；佔中金主兼黑手黎智英連起訴都免了，甚至有圖有片鐵證如山的恐嚇東方報業記者案都大有不了了之之勢。反觀梁天琦等年輕人因暴動罪遭重判，更多不知名的魚毛蝦仔完全無人關心，司法沒有將疑點利益歸於他們，也沒有因為證據不足而放生他們，這就是同人不同命、同遮不同柄。



說來實在可悲，司法被視為維護社會公義的最後一道防線，可惜現實並非如此，獲厚待的是洋奴漢奸，受打壓的是愛國愛港人士，七警和前警司朱經緯身陷囹圄就是典型例子。香港美其名曰三權分立，其實從來沒有這回事，回歸前港督地位超然，回歸後司法獨大。三權互扯後腿，顛倒是非，姑息養奸，才是今日香港的寫照。



香港許多亂象恰恰就是司法獨大和司法不公引起的，只要「反中亂港有獎、愛國愛港有罪」的主旋律不變，要撥亂反正真是談何容易。



