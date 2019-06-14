世界視線：伊朗伸手拿錢　安倍支吾以對

當日本首相安倍晉三前往伊朗途中，在專機與特朗普通話時，也門胡塞武裝襲擊了沙特阿拉伯一個機場，造成廿六人傷，令安倍這場美伊和平締結之旅蒙上陰影。



伊朗民間並不歡迎安倍到訪，仇美的強硬派嘲諷他是美國轄下的一個大使，有青年手握一張廣島原爆照片，質問他怎能相信一個傷害你的戰爭罪犯。這時，總統魯哈尼在紅地氈上展開雙手迎接安倍。



日本官方極力強調安倍此行並不代表美國，而是以第三方中立國的角色，為調解波斯灣衝突出一分力。但這也不能怨誰，這是安倍與特朗普過分親暱的形象所致，他無法強迫魯哈尼和伊朗群眾除下有色眼鏡。



伊日首腦會面後的共同講話非常值得玩味。解除對伊制裁是談判的關鍵，魯哈尼大派高帽的同時亦綿裏藏針，放話說日本熱衷於繼續購買伊朗石油。對此，安倍不置可否，僅回應「日本希望盡一切努力緩解緊張局勢」。很明顯，魯哈尼是擺昔日的買家上枱，挑戰美國的出口禁令。倘若你安倍真的想和談成事，為甚麼不買我的石油？不就證明了你狐假虎威，不敢違背特朗普的心意嗎？



安倍口惠而實不至，應驗一位日本教授的話：「如果他只是扮演一個信使男孩，他將會在世界輿論面前自取其辱。」換句話說，安倍不能空手而回，否則間接證明了他雄心壯志見魯哈尼，甚至想見金正恩，只不過是他一意孤行，為自己貼金。



同日，阿聯酋王儲與德國總理默克爾會晤，提到也門衝突。兩國共同呼籲各國執行聯合國的決議，打擊恐怖主義融資，追究恐怖組織支持者的責任，完全是衝着伊朗來說。伊朗支持也門胡塞武裝對抗沙特支持的陣營，展開一場代理人戰爭。美國石油出口禁令項莊舞劍，看像針對伊朗國內經濟，其實志在截斷中東其他反美勢力的現金流，包括在敍利亞的真主黨部隊、巴勒斯坦的哈馬斯和胡塞武裝，阻止什葉派政權擴張。如果安倍協助伊朗突破制裁，豈不搞砸了美國和沙特的制伊戰略？



伊朗若找到渠道突破經濟封鎖，和談便失去了迫切性。美伊沒有大和解，只有鬥而不破。



