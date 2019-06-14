美國在別國策動顏色革命，已經形成標準的公式。首先是選擇當地最具政治爭議性的課題入手。在香港，便是社會的反共、反中心態，而政治、民主只是次要，依附着這個心態。



第二步便是發動各種媒體輿論攻勢，培植代言人，組織製造文宣教材。香港在回歸後的教育改革，正好給予其切入大、中、小學的教育體系之內，加深原來殖民化的教育。回歸後的民主選舉，特別是民主黨等的世代更替，一如台灣由黨外轉變為民進黨。原來政治原則與信念強的，被吃政治飯的專業或基層領袖所替代。在這個過程裏，政策政治化、反共反中化的深化，得力於《蘋果日報》和香港電台，以及由此衍生出來的各種網媒。



第三步是組織學生，形成前線主力，也可借學生組織和身份來作掩飾，其中應涉及骨幹之在海外受訓。



條件具備之後，便伺機找政治課題來策動示威遊行。但示威遊行的政治課題只是掩護，以發動最多人上街來顯示動員力，壓迫政府。示威遊行是政治動員、文宣動員、組織（資金、後勤）動員，可是不會遊行完結便算。關鍵之處是用少數激進分子與警察衝突，佔據城市中心地區。一是以癱瘓市政來製造最大本地和國際新聞，吸引更多懷着各種不滿的人參加，壯大聲勢。二是佔據不退，便最大打擊政府的管治決心。三是藉機策動與警察的最大衝突，以流血來製造社會更大激化反應，最後是政府首腦下台，這一場戰役便獲勝，在政府的政策和管理體制將更乘勝追擊，更換政權。



從「六四」開始，顏色革命、阿拉伯之春，方式都是相同，只是「六四」時屬初始試驗，公式未完善。香港的佔中、旺角暴亂乃至今次反修訂《逃犯條例》，經歷了二、三十年反覆應用，公式已經標準化。但因為網絡的發展，假新聞、網絡動員的力量都比以往更加水銀瀉地，無孔不入，也更加有效的借用大數據、社會媒體來塑造民意民情。無論是媒體、網絡乃至其他方面的動員，更是跨越地域、跨國呼應。



以往的顏色革命針對的是個別國家，僅只有地緣政治的戰略考慮，阿拉伯之春便是首次的大區域協調戰役。



今次香港的情況是美國逐步升級對中國的攻擊，尤其是近年美國已公開地用不同手段攻擊中國。在中國最國際化和發達的城市製造破壞以至奪取治權，將會是對中國的最大掣肘，也是與中國談判的最佳籌碼。故此，反修例引發的暴動，不會輕易撤退，且會得寸進尺，美國將全力大動員投入。