反中亂港集團和美英外部勢力無論怎麼瘋狂反撲，使出多少兇狂、下流、暴力、恐怖之手段，搞出多大的黑風惡浪，中央政府和香江府衙已表示必會全力以赴通過修訂《逃犯條例》，這不僅是中央的意志，也是多數港人的期盼。



這樣的意志和期盼之實現，在目前錯綜複雜和反中亂港集團氣燄囂張、早做周密部署、花樣百出的形勢下，必須以快打慢，靈活機動，此乃毛皇帝所說的堅定正確的政治方向，靈活機動的戰略戰術，惟如此方能壓縮反對派的時間空間，打亂他們的部署，截斷他們煽惑群眾、利用群眾的途徑。與此同時，對反中亂港集團和外部勢力的搗亂破壞須重拳出擊，始終保持高壓勢態，只有這樣才能凝聚民心，團結一致，振奮士氣。這一仗要打得穩、打得準、打得狠、打得快，始有香港未來之安寧，「一國兩制」行穩致遠。



這一仗成功與否，首先是中央態度，中央統籌、督戰乃必須也。反對派狂反修例，乃衝着中央、一國而來，中央統籌、督戰反擊乃天經地義，是為國家利益、為香港利益鐵肩擔當。其次是特區政府再不可力散神亂、左顧右盼、心懷僥倖、怕險畏難，更不可暗藏妥協綏靖之心，幻想「退一步海闊天空」，幻想「大和解」尚有餘溫。其三是立法會中的建制派必須放下私念，認清形勢和自身處境。



○三年二十三條立法，有人玩臨陣倒戈，朝廷事後對其處理不力，反讓他們事後撈到好處，導致他們中人至今仍然「心思思，有件事」，回味無窮，他們是否還想照辦煮碗，朝廷自然不得不防。堡壘最容易從內部攻破，外部壓力愈大，堡壘愈易從內部攻破。



今次反中亂港集團、外部勢力之所以瘋狂反撲，製造出前所未有的壓力，正因他們對「內破得逞」、「歷史重演」充滿算計和期待，這是令他們翻盤的唯一可能。這樣的算計和可能，在大遊行、包圍衝擊立法會、號召「罷工、罷市、罷課」之後，正在添火加油，製造更大的外部壓力，以促使建制派議員中的某些人「找到理由」，最後內變，再當一回「時代英雄」也。