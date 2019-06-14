月暈而風，礎潤而雨。修訂《逃犯條例》演變成暴動，反對派歇斯底里，完全失去理智，看樣子非將香港置於死地不可。許多人莫名其妙，他們到底是為了甚麼？顯而易見，今次又是外部勢力在背後搞鬼，反對派充當反華爛頭蟀，為了配合美國全面遏制中國，肆意搗亂破壞，既想搞死香港，更想搞垮中國。



可以見到，反對修例的背後鬼影幢幢，正如佔領中環一樣，今次外部勢力的干預更加明顯，更加赤裸裸，更加居心不良。佔領中環以失敗告終，反對派及外部勢力沒有達到政治目的，一直心有不甘，總想捲土重來，今次修例正好為其提供可乘之機，他們故意將小事化大，以致變成國際事件，企圖重演八國聯軍圍攻中國的歷史。佔領中環尚且以「和平」作為包裝，這次他們索性連「和平」也不提了，那班暴徒好像吃錯藥似的，拋磚擲鐵，襲擊警察，有人揚言「以死相搏」，有人甚至威脅殺死特首全家，簡直瘋狂到了極點。



美國等西方國家為了維護本身霸權，不想中國強大，阻止中國崛起，並不奇怪；那班洋奴漢奸賣身求榮，惡意攻擊中國，希望中國崩潰，也不足為奇。最不可思議的是，不少市民尤其是年輕人竟如此容易被欺騙和唆擺，成為政治炮灰，將好好的香港搞得亂七八糟。他們到底有沒有想過，搞死香港，對他們有何好處？搞垮中國，他們又能得到甚麼？



任何有正常思維的人都知道，香港和國家的命運緊緊相連，國家好，香港不會差到哪裏，國家不好，香港也不會有運行。那些希望中國崩潰的人，顯然是頭腦進了水，那些企圖令香港脫離中國母體的人，更是智商有問題。實際上，隨着中國日益強大，美國遏華力不從心，於是轉而在香港煽風點火，製造危機，利用顏色革命給內地添煩添亂，而這班人甘願充當美國遏華幫兇，甚至不惜摧毀香港家園，可謂咄咄怪事。