六月十二日在金鐘發生的暴動，警方出動武力平亂，多人受傷，所有愛護香港的市民都不想見到這種事情發生，特區政府一眾高官司長都龜縮沒有公開露面，由警方高層出來面對公眾，特首林鄭月娥跟政務司司長張建宗都只是發放錄影片段交差，比較起來，林鄭特別「無厘頭」，當前緊急時勢，竟然有閒情接受一家電視台專訪，片段中惺惺作態，再出一招「眼泛淚光」，內容一如政府慣例空洞無物，唯一值得一提是記者問她是否認同事件背後有外國勢力在港搞事，她只是語帶顧忌地說外國這樣的關注程度很少見到。



不知道林鄭月娥吞吞吐吐在怕甚麼，連外交部都斥責外國勢力說三道四，干預香港事務，香港特首的回應未免太窩囊。觀乎今次西方國家高調地發言向港府施壓，顯然是一場有預謀的政治大合奏。香港修訂《逃犯條例》避免法律漏洞讓罪犯有機可乘，關英美歐盟甚麼事？美國國會議員指若修例通過，會重新審視或取消香港關係法，影響與本港貿易及簽證安排，根本是貿易戰戰場延續。英國夕陽首相文翠珊表示關注修例有否違反《中英聯合聲明》。大不列顛政府當年如臨大敵第一時間關閘，剝奪數百萬港人的居英權，現在貓哭老鼠，假情假意真令人作嘔。



中國高速發展，西方感到威脅，一直設法打壓，香港作為中國之窗，在此製造混亂可以抽北京政府後腿，故此外國勢力鍥而不捨地在港興風作浪，美國走狗漢奸黎智英旗下的爛果報天天叫人上街，再配合一大批港英餘孽如陳方安生等人攪局，唯恐香港不亂，推年輕人去坐監、去承受催淚彈。



對付這些想搞死香港的人，立場要堅定，態度一定要強硬，手下不能留情，發言更加要義正詞嚴，明確讓香港市民知道外國勢力在煽動暴亂。像香港政府般對敵人客氣，姑息養奸，香港怎可能不亂呢？