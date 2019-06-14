「辣台妹」打垮「台獨金孫」，蔡英文在民進黨黨內總統初選中勝出，明年一月將代表民進黨進行政權保衞戰。



蔡英文陣營在這場黨內初選「以拖待變」的策略奏效，即是以時間換取空間，不斷延後初選時程，又更改初選辦法，直至有利蔡英文的因素出現，扭轉民調的趨勢，才啟動初選。賴清德三月十八日登記初選後，蔡陣營就用各種理由延遲初選時程，足足拖了兩個月，期間甚至連「有競爭（初選）民進黨會敗選」的話都敢說，而在這兩個月裏，笑罵由人，直到各種民調顯示蔡賴二人的差距逐漸縮小，乃至蔡英文反超前，才正式啟動初選民調程序。「奸有奸輸」似乎並不適合此次民進黨總統初選。「君子可以欺其方」，賴清德竟期待權力遊戲可以「君子之爭」，果然太天真！



蔡英文是現任總統，掌握龐大行政資源，甚至可操控民進黨中央，不斷更改遊戲規則，賴清德領表登記初選後一度自信滿滿，曾表示「小英贏不了」，只有他才可以保住民進黨政權。然而賴的選戰策略老套，還擺出一副「溫良恭儉讓」的好人樣，面對無所不用其極的「辣台妹」，一直無法打開局面。在民調進行階段，香港發生了反修例的大規模群眾運動，蔡英文見縫插針，相機升高「抗中」姿態，鞏固綠營支持者，從民調顯示，在藍綠對決的走勢，她也有些進帳。



蔡英文昨日下午在總統府召開記者會，媒體詢問在初選過程中蔡的民調曾與賴有差距，此次初選贏那麼多，是否覺得意外？蔡表示：民調在過程當中總是有起起伏伏，經過這樣的初選程序之後，此時此刻開始，最重要就是要團結所有可以團結的力量，來守護台灣的民主和改革的成果，並鞏固我們的主權，這些都是我要全力應付的目標。至於會不會有「蔡賴配」？蔡指她跟賴清德已通過電話，她「一加一大於二」的想法不變，「我們都有共同的信念，就是一定要團結，讓二○二○年可以勝選，台灣不能輸掉」。



民進黨初選民調結果，蔡英文全勝，不但贏賴清德八點二個百分點，更在對比民調贏韓國瑜、柯文哲逾十個百分點。那麼，是不是說蔡英文「安居平五路」，連任總統之路可以安啦？其實在民進黨進行初選民調期間，必定動員所有支持者，一定要在家裏守候電話或者接聽手機來電，所以有關數據只是針對於民進黨總統初選，對民進黨初選有意義，並不能反映全台灣民意。不過，民進黨的政黨屬性是「團結」，特別是在內鬥有了結果之後，槍口一致對外，可以預見，民進黨將會全力攻擊國民黨和柯文哲，抹黑抹紅抹黃的招數會令人目不暇給！