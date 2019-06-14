曾兇狠大罵特首「唔死都冇用呀，八婆」的胡志偉，突然又灑下鱷魚淚，哽咽批評警方「鎮壓」示威者，再次問候林鄭「幾時死」。臭罌出臭草，狗口長不出象牙，反對派頭面人物除了鬧人「八婆」、「去死」，似乎再也吐不出人話。更何況，在背後煽風點火推年輕人上街「去死」的，恰恰就是反對派自己。這些躲在暗角的野心家、陰謀家、幕後黑手，不費吹灰之力，不用流半滴汗水，就達到挾民意以令港府的效果，端的是一盤只賺不賠的生意。



儘管反對派有司法保護傘護體，連搞出七十九日佔領之亂的九名搞手都全部獲輕判，有些甚至逃過牢獄之災，但政客們心知肚明，若像佔領一役那樣走上前台，必會被視為搞手，難免要走法律程序，煩不勝煩，故今次學精了，只出口不出手，只鼓吹不露面，任由年輕人上街對抗警察，自己則躲在冷氣房看電視食花生，支配着事態向失控方向發展，操控年輕人成為他們向政府叫價的棋子。



年輕人血氣方剛，很容易受人唆擺，怒火「一撻即着」，然而從旺角暴亂的年輕被告大都被法庭重判觀之，司法保護傘只罩住反中亂港頭面人物，魚毛蝦仔用完即棄，是沒有人關心理會的。上到法庭進入監房只有年輕人獨自一個面對，屆時前途盡毀，咁就一世，胡志偉之流豈會再流半滴眼淚？



必須指出，金鐘暴動並非偶然，示威者有頭盔面罩和洗眼鹽水等物資，甚至連女性衞生用品都有，擺明背後有人精心策劃和部署，將年輕人推上前台作長期抗爭，而且激起的場面愈混亂愈好，愈暴力愈好，因為這樣就能製造港府及警方殘暴鎮壓的輿論，聯同外部勢力強力介入以達到他們的政治目的。



最蹊蹺的是，爛果報上次宣布實行登記制即爆出藝人偷食，令登記人數暴增，最近宣布正式收費，不旋踵又爆出金鐘暴動，一切真的只是巧合？