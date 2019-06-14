數以萬計的示威者日前參與包圍立法會行動，民怨大爆發令金鐘夏慤道、龍和道等一帶馬路恍如戰場，示威者掟磚飛傘、堆鐵馬舉鐵枝，警方則不斷提升武力，出動胡椒噴劑、催淚水劑、雷鳴登霰彈槍、胡椒球槍等，場面失控。至於修訂《逃犯條例》何時恢復二讀辯論，由於民陣發起的包圍立法會恐怕會持續，反對派亦不惜一切阻撓立法會繼續開會審議有關條例，開會日期一再押後，二讀無期，恐淪笑柄！



特區政府管治無能，以致黑白不分，誰是朋友誰是敵人也看不清，林鄭低估反對派邪惡力量，對佔領之亂處置失當，尤其司法不公導致法治淪喪。五年過去了，佔領之亂仍在發酵，今次的反修訂《逃犯條例》，比之一四年的佔領中環和一六年的旺角暴亂，實有過之而無不及！



大家睇到，佔領行動中四十八名主要搞手，幾經拖延周折，亦不過九人被檢控，而且全部獲輕判，被稱為「戴妖」的戴耀廷也不過判監十六個月，同七十九日佔領之亂、搞到香港雞毛鴨血的破壞力，完全不成正比，難怪他在獄中仍然風騷，爛果報開個乜鬼「獄中書簡」畀佢大發謬論，佢依然着住囚衣在牢中「指點江山」，廢噏要奪取「政治能量」，利用今年十一月的區議會選舉及明年的立法會選舉，鼓勵參與抗爭的港人積極投票，「搶奪更多建制內的位置」云云。



今次「二次佔領」，一如本報「正論」所指出，笑得最開心的除了戴妖，又豈能漏掉醉心禍港的漢奸黎！港府有法不依，除惡不盡，一次又一次的放生佢，連證據確鑿的漢奸黎刑恐東方報業記者案，都當沒有發生過咁款，兩子之母嘅林鄭又有冇感受到受害記者的情緒及身心困擾？政府擺到明老虎屁股不敢摸，致使洋奴漢奸得寸進尺，愈玩愈大。所謂「擒賊先擒王」，政府卻連其一條腳毛也不敢碰，律政司更充當其保護傘，刑不當罪，今惡果自嘗，怪得了誰？