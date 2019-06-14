立法會周三原定恢復二讀《逃犯條例》修訂草案。由當天早上有激進示威者佔領街道開始，不少傳媒記者一直做現場直播及跟進，市民可以清楚看到事件經過，不是「臨場自發」，而是有預謀、有組織、有計劃、有策略的暴動。警方和特首林鄭月娥將事件定性為「暴動」，是符合事實的。



反修訂《逃犯條例》暴動是事先張揚的事件，在周日遊行變質為街頭暴力之後，反對派就不斷煽動暴力抗爭，一批示威者周二通宵在立法會所在的金鐘一帶聚集，劍拔弩張，周三早上即衝出馬路，佔據道路，阻塞交通，製造混亂。



參與暴動的暴徒裝備齊全，戴上頭盔、口罩、護目鏡等，移動鐵馬、垃圾桶等製造路障，封堵路面，並且在多個地點不斷衝擊警方防線，背後亦有組織地提供物資及指引。部分暴徒用削尖鐵枝、鐵馬和磚頭攻擊警員，暴力衝擊事件導致多人受傷，截至當晚十時，共有七十多人受傷送院，當中十多人是警員。



反修例暴動震撼港人，其破壞程度較二○一四年的違法「佔中」和二○一六年的旺角暴亂，有過之而無不及。暴動過程中，磚頭、削尖鐵通、燃燒彈、火機等武器被送到現場，而暴徒亦有充足的黑色鴨舌帽、眼罩、口罩、頭盔等以遮蓋面部。暴徒成群行動，衝擊警方防線時以「接力」方式一浪接一浪，一同前進後退，除非現場有人指揮，否則根本不可能做到如此進退有序。



事實擺在眼前，反修例暴動明顯是由本港反對派勾結外國勢力所策動，用以癱瘓香港的管治，配合外部勢力遏制中國，目的是抹黑香港法治，摧毀香港的繁榮穩定，最終損害國家安全和利益。香港已經退無可退，大是大非、是禍是福，市民必須擦亮眼睛、清醒頭腦，支持警方依法平息暴動，呼籲年輕人不要使用暴力，盡快恢復社會秩序。