功夫茶：減碳目標空口講　環保官僚盡卸膊

美國前總統甘迺迪名句︰不要問國家為你做甚麼，問問自己可以為國家做甚麼。今時今日港產官僚搞環保深得箇中三昧，起勢問市民可以為地球做甚麼，而唔係政府可以為地球做甚麼，真係蒲也麼！



話說可持續發展委員會尋日起展開為期三個幾月嘅公眾諮詢，收集市民對二○五○年減碳目標嘅意見。根據《巴黎協定》，直到二○五○年，全球平均升溫必須控制喺攝氏兩度以內，港人平均年碳排放則要減至少於兩公噸。至於點樣可以達標？諮詢文件舉例，到時市民每個月只可以用一百五十蚊電費嘅電量、五十蚊嘅水以及煤氣、每日只能夠用一個超市膠袋，亦唔可以外遊。



環保減排係全球大勢所趨，好似英國咁吖，最近就公布減排新目標，二○五○年前將碳排放量減至零。問題係，保護環境官民有責，一味要市民犧牲生活質素，官老爺自己就翹埋雙手「坐以袋幣」，始終講唔過去。人哋英國嘅新減碳目標，並唔係空口講白話，仲包括為電動車全面取代傳統車訂立時間表等配套措施。有團體就講得啱嘞，政府減排不力，卻將決策權個波射畀市民，仲有冇再不負責任啲吖。



當然喇，官老爺醉翁之意不在酒，諮詢文件一方面建議將來使用最少八成「零碳電力」，另一方面又話本地可再生能源潛力非常有限，有必要考慮採用「區域合作」嘅方法，再講白啲，即係增加向內地購買核電咁解。



睇到呢度，看官們係咪覺得熟口熟面呢？冇錯喇，特衰政府次次諮詢次次玩假，一早有晒既定立場，之前土地供應公眾諮詢，專責小組方案都未出爐，特衰政府已經搶閘公布「明日大嶼」填海計劃，今次你慌唔係又想重施故技，為增加購買核電鋪路咩。不可不知，核電雖則係清潔能源，但爆起大鑊上嚟，後果不堪設想，因此各地政府處理相關議題無不臨深履薄，更何況以香港今時今日咁嘅環境，增加向內地買電，等於免費提供彈藥畀有心人炒作，盞添煩添亂嘅咋，官老爺以為藉「諮詢市民」過橋就可以蒙混過骨，未免太傻太天真。



不過市民都見怪不怪咯，港府搞環保就係咁，唔係敷衍卸膊，就係講多過做，香港想有藍天白雲綠水青山都幾難。淨係睇吓官老爺點樣喺空氣指標上下其手，就知咩料，呢頭建議將二氧化硫及PM2.5嘅標準收緊，嗰頭建議放寬超標次數，擺到明想做靚盤數粉飾太平喇。



真係諗起都一殼眼淚。香港地唔單止政治立立亂，連天空都灰濛過人，空氣都渾濁過人，「居大不易」咯喎，市民想唔用腳投票棄城都唔得喇！



