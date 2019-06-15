世界視線：波斯灣油輪遇襲　美伊鬥隨時失控

美伊對峙持續升溫，位於波斯灣入口位置的阿曼灣日前有兩艘運油輪遇襲並爆炸起火，美國國務卿蓬佩奧嚴厲譴責伊朗是幕後黑手，對國際和平及航行安全構成明確威脅。問題是如果美方指控屬實，近月以來伊朗方面已發動多次類似襲擊，華府本身採取更強硬行動的壓力也在不斷上升。



如今處境最尷尬者，莫過於正在伊朗斡旋的日本首相安倍晉三，據報道，遇襲的其中一艘油輪為日本公司所有，儘管東京方面試圖冷處理事件，強調目前還不知道是誰向油輪開火，油輪遇襲跟安倍的伊朗行程無關，但蓬佩奧卻把後路「封死」，嚴詞譴責「伊朗政府侮辱日本」。另一方面，伊朗最高精神領袖哈梅內伊狠批特朗普「不可信」、「不配與伊朗對話」，安倍最終能否達成和解使命，令人難以樂觀。



不能不說哈梅內伊對特朗普的評價精準到位。這邊廂安倍代表特朗普向伊朗傳話，那邊廂特氏卻在社交網站發表貼文，聲稱伊朗和美國方面並未做好談判準備，雙方距離達成協議「十畫未有一撇」。如此一來，把安倍弄得豬八戒照鏡──裏外不是人。然而安倍也是自取其辱，明知特朗普翻臉比翻書還快，「跟車太貼」能有甚麼好果子吃？



目前最大的問題是，對德黑蘭是打還是不打，是大打還是小打，球又回到特朗普那邊。關鍵在於華府對伊朗實施包括石油限運在內的「極限施壓」已有一段時間，伊朗當局還能硬撐多久，該國近期在波斯灣的連番動作，是否說明「極限施壓」已打中其痛處？反過來說，放在華府面前的非軍事選項已是買少見少，一旦伊朗尋找到經濟突破口，將有本錢跟華府長期對峙，到時候更無返回談判桌的動機，山姆大叔顏面何存？



然而特朗普若選擇開打，不能不顧慮會將美國拖入另一場曠日持久的戰爭；小懲大戒，重點攻擊伊朗的軍事設施，類似手法用在敍利亞身上尚不見效，更何況實力較強的伊朗？只可以說，特朗普當初悍然退出伊朗核協議，再配以嚴厲經濟制裁，把伊朗逼至退無死所，這兩條不放鬆，很難奢望對方在壓力下投降。



