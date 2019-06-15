正論：一國未崛起　兩制已摧殘

古人說，「妖由人興也。人無釁焉，妖不自作。」放諸修訂《逃犯條例》一役，反對派之所以瘋狂攪局，事態之所以朝着失控方向發展，除了港府無能，更因為中央態度和稀泥，而建制派四分五裂，自亂陣腳，冇骨頭冇義氣，更正中反對派的下懷。可以毫不誇張地說，今次修例是大是大非的問題，是關乎整個管治乃至一國兩制的重大原則問題，中央若不能堅持到底，強硬到底，結果必然是治權淪喪，主權名存實亡，一國兩制壽終正寢！



天要下雨，娘要嫁人。反對派借修訂《逃犯條例》發難，逼中央就範，逼港府跪低，是不會以人的意志為轉移的。美國力阻中國崛起，在遏華的大戰略背景下，「612暴動」就是反華勢力在港的一次總動員、大反撲。可以看見，整場暴動有策略有部署，反對派首先選擇爭議事件入手，危言聳聽，煽動部分港人反中恐共情緒；接着發動輿論攻勢，與外部勢力合流，營造氣氛，拉抬聲勢；最後就是組織遊行衝擊，無論人數多寡，只要有人包圍衝擊，立法會以至港府便難以運作，修例就會難產。



不論是二十三條立法功虧一簣，抑或是國民教育半途而廢，反對派莫不運用此一套路，而且愈來愈得心應手。今次反修例也是一樣，他們覷準港府懦弱無能，被人一圍、情況一亂必會退避三舍，加上吸取了五年前佔中失敗的教訓，不再長期佔領，改為「打游擊」，終於取得初步成效。立法會秘書處公布下周一及周二都沒有會議，恢復二讀無期，反映反對派戰術奏效。食髓知味，民陣已表示明日再次發起反修例大遊行，入夜後隨時又有滋事分子暴力衝擊，重演磚頭橫飛的一幕，這樣一搞，立法會復會更無希望，「漢奸黎」壹傳媒黎智英所說的「趁佢病攞佢命」便一語成讖。



事實上，只有反對派搞風搞雨還不足以成事，所謂堡壘最容易從內部攻破，建制之內有黃皮白心的帶路黨、有引清兵入關的吳三桂才能水到渠成。當年二十三條立法功虧一簣，自由黨田北俊臨陣倒戈令人記憶猶新，今日的情況跟當年驚人地相似。行會召集人陳智思昨日露出怯態，承認港府低估社會對修例的反應，現在不宜加劇對立；另一行會成員林正財亦持類似論調，聲稱政府並非鐵板一塊，亦無硬指令必須執行；商界向來抗拒修例，立法會議員田北辰就跟其兄態度一致，逼迫港府暫緩修例；鍾國斌直斥政府處理手法不當，甚至連民建聯都附和推遲修例。未戰先怯，試問這一仗還怎麼打下去？



食君之祿，擔君之憂。可惜建制派冇骨頭冇義氣，連他們都不能團結一致，齊心抗敵，反對派怎麼可能不得寸進尺、氣燄囂張？說穿了，今明兩年都是選舉年，政客基於選票考量，各懷鬼胎，大難臨頭各自飛。有人質疑修例將如二十三條立法那樣虎頭蛇尾，看來不幸而言中了。



更要命的是，中央態度模棱兩可，令人無所適從。中國駐英大使劉曉明日前接受當地傳媒訪問，揚言中央從未指示香港修例，修例是港府自己發起。須知道，駐英大使是官方代表，一言一行都代表中央，這番話猶如一記重擊，令本已虛怯的人心更加虛怯。結果就在特首林鄭月娥的電視訪問公開不久，明確將騷亂定性為「暴動」後，政務司司長張建宗隨即「劃清界線」，聲稱港府高層沒有參與為「暴動」定性和警方開槍的決定，卸得就卸，縮得就縮，將所有責任推給警方，令人嘆為觀止。



反中亂港一鼓作氣，愛國愛港一仆一碌，塵世間最悲涼之事莫過於此。顯而易見，由建制派政客到港府高官，沒有一人願意為爛攤子承擔責任，沒有一人不是撇清關係唯恐不及，如今最可憐的就是香港警察。由佔領之亂開始，香港經歷無數大小動亂，鳩嗚、光復、驅蝗以至旺角暴亂，警方每次都站在最前線，每次都承受衝擊，每次都受人辱罵，今次的「612暴動」也沒有例外，但到頭來他們得到甚麼？是「黑警」罵名，是社會仇警情緒，是高官對開槍決定分清楚河漢界。何況司法不公不正，殘害忠良，警方執法根本沒有保障，「七警」和前警司朱經緯身陷囹圄就是典型例子。



正如我們多次指出，當警員都沒有安全感，擔心惹禍上身，日後再有大型動亂發生，還能指望他們挺身而出嗎？如果有警員害怕成為七警和朱經緯翻版而明哲保身，我們能怪責他們嗎？綱紀一廢，何事不生，這樣下去，香港不變成無法無天的罪惡城才怪。



冰凍三尺，非一日之寒。回歸就快廿二年，風雨不斷，亂象不止，源於港府姑息養奸，司法包庇邪惡，黎智英更是一切亂象之源。每逢本港有大型亂事發生，總有其身影，總有其黑手攙和其中，甚至赤膊上陣出錢出力充當總指揮，反二十三條立法如是，反國教如是，佔中如是，反一地兩檢如是，反修訂《逃犯條例》亦如是，然而遺憾的是，黎智英每次總能逍遙法外。政治黑金案又好，佔中案又好，恐嚇東方報業記者案都好，不管如何證據確鑿，如何罪無可恕，到頭來不是獲放生就是不了了之。事實擺在眼前，執法有罪，犯法有獎，香港不再是大家熟悉的香港，世界不再是以前的世界，港人用腳投票，移民人數不斷上升，也就不足為奇了。



清朝曾國藩曾指出，「國貧不足患，惟民心渙散，則為患甚大。」晚清敗亡前人心渙散，異象紛呈，恰恰是當今香港的寫照。港府敵我不分，政客胡作非為，妖孽當道，群魔亂舞，異端邪說都能掀起滔天巨浪。修訂《逃犯條例》不過為了填補法律漏洞，令香港不能成為逃犯藏身之所，為台灣殺人案死者昭雪伸冤。一件黑白分明、天經地義的事，如今竟變成洪水猛獸，眾矢之的，港府不僅無法力挽狂瀾，中央更彷彿坐以待斃，說穿了，不就是恐洋症發作，囿於「河水井水」，懼怕反對派背後的外部勢力嗎？



想當年，新中國剛成立，雖然國弱民窮，但對外強硬，窮得有骨氣有尊嚴；到了改革開放，扭轉國弱民窮的局面，但領導人逐漸變得安於現狀，無所作為，面對外侮往往忍氣吞聲、唾面自乾。到了今日，號稱有強唐盛漢之風，最接近實現民族偉大復興，但面對外部勢力瘋狂攪局，洋奴漢奸張牙舞爪，一國兩制危如累卵，中央的態度卻繼續搖擺不定，長他人志氣，滅自己威風，簡直是咄咄怪事。



怯，就會輸一世；跪，永無抬頭之日。今次修例是正邪之爭，是國運之爭。二十三條立法和國民教育一子錯，滿盤皆落索，結果一跪不起，反觀佔中和一地兩檢因為中央堅持，反對派無功而還。很明顯，如今只有兩條路可走，一是中央任由香港治權落入外國代理人之手，港府無法維持管治，兩制玩完；一是打鐵還需自身硬，堅持到底，作戰到底。中華民族又到了最危險的時候，中央如何抉擇？



